Odpustit DPH u energií? Vláda nemá kompetenci dát cokoli do nulové sazby, varuje ekonom Bartoň

Vláda v reakci na rostoucí ceny energií promine lidem za listopad a prosinec DPH. Ministerstvo financí má také připravit novelu zákona o DPH a oslovit Evropskou unii a vyjednat nulovou sazbu DPH u energií do konce roku 2022. „Je to okamžitá reakce a utlumí to skokové nárůsty energie, které by mohly být pro některé lidi kruciální," míní poslanec Patrik Nacher (ANO). „Vláda nemá kompetenci dát cokoli do nulové sazby," reaguje ekonom Petr Bartoň. Praha 18:53 20. října 2021

Podle Nachera si vláda může u Bruselu vyjednat výjimku. „Musíme doufat, že dnešní vysílání nebude přeloženo do světových jazyků a nedostane se k Evropské unii, protože tady právě jsme slyšeli vyzrazení, co mělo být státním tajemstvím, protože přeložení do nulové sazby je nezákonné,“ dodává pro Český rozhlas Plus Bartoň, hlavní ekonom společnosti Natland.

„I ministryně financí už neříká, že budeme na něco vyhlašovat nulovou sazbu, protože to nesmíme. Vlastně se to všechno dalo do roušky, že budeme odpouštět. Institut odpouštění daní existuje v našem právním systému,“ doplňuje.

Podle vládního poslance Nachera stát situaci v oblastí energií nepodcenil. „Když se podíváte na vývoj po celém světě, tak to, že budou postupně krachovat menší dodavatelé, se do určité míry očekávat dalo. Stát má ale v tomto svázané ruce. Kdyby rostly ceny energií a krachovaly firmy jen v České republice, souhlasil bych s tím, že se někde stala chyba. Ale v tomto případě se tak nestalo. Nikdo nemohl přesně vědět, jakým způsobem se bude vyvíjet cena ropy, energie a dalších surovin na světových trzích. Jaké bude počasí,“ říká.

„Vláda přispěla k problému i tím, že byl systém nastavený pouze na dobré počasí. Nyní jsme se dostali do bouře a nevydržel.“ Petr Bartoň, ekonom

Podle Bartoně vláda za celosvětový růst cen energií nemůže, nevyužila ale všechny cesty, jak zabránit krachu firem a jak zajistit lidem dodávky energií za únosné ceny.

„Vláda má omezené možnosti, jak může přímo vstupovat do cenotvorby. V minulosti ale mohla dát větší pravomoci Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ). Pak by mohl zakročit, když viděl problém, že se nedokupuje dostatek energie na trhu, která je slíbená zákazníkům. Vláda přispěla k problému i tím, že byl systém nastavený, aby fungoval dobře pouze za dobrého počasí. A nyní jsme se dostali do bouře a tam nevydržel,“ vysvětluje ekonom.

Vláda to měla očekávat

Poslanec upozorňuje na souvislost cen energií a boj o obnovitelné zdroje. „Jejich zastánci by nejraději chtěli, aby se uhelné elektrárny vypnuly ještě dříve, než jsme se k tomu zavázali, zpochybňují jádro a podobně. Teď se toto téma přesunulo někam jinam. Ale to jsou všechno spojené nádoby," naznačuje.

„A ještě si tady dáváme závazky, že nebudeme obchodovat s Ruskem, pokud jde o plyn, zatímco Německo si natáhne Nord Stream 2. “ Patrik Nacher, poslanec ANO

Oceňuje, že se vláda rozhodla podpořit i návrh na odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje domácnostem se spotřebou do tří megawatthodin.

„Je to i o tom, kolik platíme právě na obnovitelné zdroje. Podívejte, kolik desítek miliard korun šlo na různé soláry. A teď stačí, že nebude svítit slunce nebo foukat vítr v Německu, a zahýbe to s energií po celé Evropě,“ míní.

A pokračuje: „A ještě si tady dáváme závazky, že nebudeme obchodovat s Ruskem, pokud jde o plyn, zatímco Německo si natáhne Nord Stream 2. To jsou všechno parametry, které dělají celek. Nejde tam vyzobnout jen jednu věc.“

Celkem odtržené od reality, reaguje na slova poslance Bartoň. Nesouhlasí s tím, že vláda nevěděla, že ceny energií porostou.

„Souhlasím, že jsme nevěděli, jestli poporostou 10, 20 nebo 30procentním tempem. Ale už při desetiprocentním tempu by starý systém nemohl fungovat. Protože právě nepředzásobení se a potom být vystaveni všanc narostlým cenám energie, bylo to, proč se tady udržovala nespravedlivě nízká cena energií doposud. Vláda toto měla očekávat,“ naznačuje.

Souhlasí s tím, že celý problém je v nesprávném nastavení zákonného rámce. „Není to jen o poslední vládě. Dlouhodobé nastavení toho stavu, který funguje pouze při tom dobrém počasí, je tady multivládní problém a je pravda, že s tím mají problém i v ostatních státech,“ připouští.

