Nárůst regulované části ceny elektřiny? ‚Dopad záleží na dodavateli,‘ říká šéf energetického úřadu

Energetický regulační úřad navrhuje pro příští rok nárůst regulované části ceny elektřiny pro domácnosti o 71 procent. Nakolik se zvýšení regulované složky dotkne domácnosti? „Pro každého zákazníka je to individuální,“ vysvětluje pro Radiožurnál předseda Rady Energetického regulačního úřadu Stanislav Trávníček. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:32 7. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak se nárůst projeví v platbách domácností?

Je potřeba si uvědomit, že nárůst, který zveřejňujeme, nebo ten, který je předmětem cenových rozhodnutí, které budeme vydávat na konci roku, se týká pouze regulované části. Ta tvoří jen menšinu v celkových platbách. Je to zhruba třetina u domácností, ale je to ještě menší podíl u podniků a firem, které jsou připojené na velmi vysokém napětí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Když porovnáme cenovou hladinu elektřiny v roce 2023 a v roce 2024, zákazníci nezaplatí víc. Meziročně se ceny nezmění, tvrdí předseda Rady Energetického regulačního úřadu Stanislav Trávníček

Když porovnáváme celkový nárůst cen, musíme se dívat na to, jaká cenová hladina panuje v roce 2023 a jakou předpokládáme v roce 2024.

Ohodnotíme-li cenovou hladinu například na základě nějaké typické ceny komodity, bavme se o elektřině, ta byla zastropována na úrovni pěti tisíc korun za megawatthodinu bez DPH.

Pokud to porovnáme s nabídkami v neregulované části, kterou mají zákazníci pro příští rok dnes možnost získat od dodavatelů, tak můžeme říct, že v meziročním porovnání zákazníci nezaplatí víc. To znamená, že meziročně se ceny nezmění.

Můžeme k tomu ale také přistoupit tak, že se podíváme na jiné ukazatele typických cen v roce 2023. Třeba ceny z Eurostatu, byť mají určitá omezení, jsou publikovány za první pololetí. Když vezmeme v úvahu ceny komodit za první pololetí z Eurostatu a podíváme se v roce 2024 na to, za co nabízejí dodávky obchodníci, a porovnáme to, může tam být nárůst asi do 10 procent.

Mluvíme o elektřině, ale ať se podíváme jakýmkoliv pohledem u plynu, tam cena komodity meziročně velmi výrazně klesá, takže v obou případech se dostáváme na poměrně velký pokles v celkových platbách, které zákazníci zaplatí.

Firmy, které chtěly přidávat, si to rozmyslí kvůli nejisté ceně energií, říká šéf Hospodářské komory Číst článek

To znamená, že já jako domácnost buď zaplatím řádově, jak řekl premiér Fiala (ODS), jen o jednotky procent víc, nebo možná nebudu mít zdražení vůbec. A je to tak, že byť se zvýší právě regulovaná cena elektřiny, to znamená o nějakých 30 procent, bude to kompenzovat snížení v tom lepším případě takzvané silové elektřiny?

Říkáte to přesně, ale je to pro každého zákazníka individuální. Zákazníci uzavírají smlouvy v průběhu roku tak, jak jim třeba končí fixace smluv nebo si hledají nového dodavatele. A proto tady nehovoříme o meziročním skoku, kdy opravdu cenové rozhodnutí nabyde účinnosti v podstatě o půlnoci na Silvestra a 1. ledna nastává platnost nového cenového rozhodnutí.

Ale musíme tady srovnávat cenovou hladinu jednoho roku vůči cenové hladině druhého. A ty platby jsou tak, jak jste říkal.

‚Růst se zákazníků nedotkne‘

Když Energetický regulační úřad zveřejnil, že chcete zvýšit právě regulovanou část ceny elektřiny pro domácnosti o víc než 70 procent, nepodcenili jste, že většinou zákazník úplně nerozumí tomu, jak je cena konstruována a že se mnozí vyděsí, že zdražení bude celkově opravdu v řádu desítek procent?

Myslím, že jsme to nepodcenili, že to spíš možná někdy přebírají média. Ale minimálně v den, kdy do konzultačního procesu vstoupil tento návrh, probíhal kulatý stůl s novináři na ministerstvu průmyslu a obchodu, kde jsme tyto záležitosti vysvětlovali a taky proto jsem tady, abych to vysvětlil.

Po vaší včerejší schůzce s ministrem obchodu a průmyslu Jozefem Síkelou (STAN) jsme se mohli na sociální síti X dočíst, že jste ho ujistil, že se většiny zákazníků růst ceny nedotkne vůbec nebo jen minimálně. Můžete to upřesnit nebo vysvětlit?

Bavili jsme se hlavně o tom, co jsem tady před chvílí vysvětloval. O porovnání meziročních cen. A tam podle indikátorů, které v současné době máme, se to zákazníků opravdu nedotkne.

Dnes jsme se znovu sešel s předsedou Rady @ERU_alert Stanislavem Trávníčkem. Zdůraznil jsem, že je potřeba, aby ERÚ v následujících dnech udělal maximum pro to, aby snížil regulovanou složku ceny elektřiny pro příští rok.



Opět mě ubezepčil o tom, že většiny zákazníků se… pic.twitter.com/oXfL4KDSgp — Jozef Síkela (@JozefSikela) November 6, 2023

Vy na to ale žádný vliv nemáte, protože jak už jsme si řekli, záleží na tom, jakým způsobem jsme si jako jednotliví zákazníci domluvili kontrakt s dodavatelem.

Je to tak. Zároveň ale musím říct, že tady musíme předpokládat, že geopolitická situace, všechny vlivy, které na ty ceny jsou, se nebudou zhoršovat. Že to nyní už opravdu bude konec krize, která v energetice byla a že se budeme pohybovat v trendu klesajících cen komodit, na které nemáme vliv, ale které vidíme na evropských trzích, že opravdu klesají.

Když se na podíváme, jak se prodávají produkty na příští rok na velkoobchodních trzích a jak nabízejí jednotliví dodavatelé ceny, tam opravdu pokles je.

Podle ministra musí Energetický regulační úřad udělat maximum pro snížení regulované složky ceny elektřiny pro příští rok. Znamená to, že jste přehodnotili ten záměr z minulého týdne?

Na tom, aby cenové dopady byly co nejmenší, pracujeme v průběhu celého roku. My tady ale nemáme nějakou volatilitu ohledně toho, jak by ceny měly vypadat.

Ekonomika stále zpracovává drahé energie. Růst HDP v příštích letech nebude nijak zářný, míní expert Číst článek

V podstatě to, co dopadá do nárůstu cen, můžeme označit jako mandatorní náklady, které distribuční společnosti mají, což je doprava elektřiny, doprava plynu. Tam se zvyšují náklady proti předkrizovému období hlavně na provoz sítí. Na to, aby vůbec sítě fungovaly.

Budete se snažit ministru Síkelovi vyhovět v jeho žádosti, aby zvýšení regulované ceny elektřiny bylo co nejnižší?

Někdy se marně vysvětluje, že cenové rozhodnutí regulační úřad nedělá tak, že se jen podívá z okna. To, jak se regulují ceny, je dáno zákonem. Máme jednoznačné povinnosti, jak ceny regulovat. Je to dáno vyhláškou a jasnou metodikou.

Musíme si uvědomit, že energetika potřebuje hlavně investice. Sítě opravdu potřebují dlouhodobou stabilitu, dlouhodobé investice a zároveň proto jsou vytvořena dlouhodobá pravidla, která je potřeba jasným způsobem dodržovat.

Volatilita toho, jaké ceny budou, je dána právě tím, jaké jsou náklady a tím, jak se třeba vyvíjí ekonomika. My máme určité mantinely, kde se ještě můžeme pohybovat, ale v cenách, které jsme vydali do konzultačního procesu, tam jsme už těmi dohodnutými zásadami zahýbali a ušetřili jsme deset miliard korun.

Jaké jednotlivé položky tvoří regulovanou část ceny elektřiny? A jak se budou ceny energií v Česku dál vyvíjet? Poslechněte si celý rozhovor v úvodu článku.