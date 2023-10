Zpětinásobení obnovitelných zdrojů je ambiciózní, ale reálný plán, nastiňuje ministr Hladík

Ministerstvo životního prostředí předloží vládě ke schválení národní klimaticko-energetický plán, podle nějž plánuje zvýšit současné užívání obnovitelných zdrojů až na 30 procent. Hlasovat by se mělo příští týden. Pokud plán uspěje, vláda jej pošle ke schválení Evropské komisi. Praha 7:02 4. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na tiskové konferenci k zahájení programu Oprav dům po babičce | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„U dvou zásadních obnovitelných zdrojů, to znamená solární energetiky a větrné energetiky, plánujeme podíl do roku 2030 zpětinásobit. Je to ambiciózní, ale reálný plán, který bude potřeba podpořit nejen finančními prostředky, ale především také úpravou legislativy,“ popisuje pro Český rozhlas Plus ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Plán je podle něj spoluprací a kompromisem mezi ministerstvem životního prostředí a ministerstvem průmyslu a obchodu.

A jeho podoba vychází z požadavků unijních cílů na ochranu klimatu. Dalším krokem po jeho schválení proto bude implementace závazků do Státní energetické koncepce.

Měli bychom dělat víc

Podle zástupců nevládních ekologických organizací a oborových organizací ale není změna dostačující. „Je dobré, že vláda míří k tomu, že se má podíl obnovitelných zdrojů zvyšovat na 30 procent, je to dobrý základ. Podle nás by to ale mohlo být ještě o tři procentní body více,“ podotýká Martin Sedlák, programový ředitel Svazu moderní energetiky.

„Zásadní je, že my splníme cíle, které máme. Do roku 2030 je celounijní cíl 42,5 procenta a tyto cíle se potom rozpočítávají na každou členskou zemi, protože každá má jiný energetický mix a jiné podmínky,“ oponuje Hladík.

Jiné členské státy, jako je například Rakousko nebo skandinávské země, přitom do stejného roku chtějí dosáhnout v energetice uhlíkové neutrality.

Budoucností české energetiky je podle plánu kombinace obnovitelných zdrojů a jaderné energetiky.

„Jsme průmyslovou zemí a chceme zůstat průmyslovou zemí. Potřebujeme ale výrazným způsobem navýšit množství zelené obnovitelné energie a zároveň výrazným způsobem zvýšit úspory,“ vysvětluje.

Vyšší ceny energií?

Národní plán nijak neovlivní distribuci, zato ale mohou spotřebitelé čekat vyšší ceny. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) elektřina od příštího roku podraží plošně až o deset procent, protože stát za odběratele přestane hradit poplatek za obnovitelné zdroje.

„Nedomnívám se, že by se cena elektrické energie zvýšila. Vůbec nechápu, z čeho pan ministr vychází, já taková data nemám. Všechny predikce a všechny nabídky současných distributorů na příští rok jsou výrazně níže, než je současná zastropovaná cena elektrické energie,“ nesouhlasí Hladík.

Více informací o Státní energetické koncepci, klimatických cílech EU a zavádění komunitní energetiky si můžete poslechnout v záznamu pořadu Ranní Plus výše.