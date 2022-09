Země v Evropské unii možná budou muset omezit spotřebu energie ve špičce, navrhuje Evropská komise

Země Evropské unie by měly povinně omezit spotřebu elektřiny v nejvytíženějších hodinách o pět procent. Navrhla to ve středu Evropská komise v rámci krizového balíčku zaměřeného na zmírnění dopadu vysokých cen energií. Celkovou poptávku po elektřině doporučila komise snížit do konce března příštího roku o desetinu. O celé sadě návrhů budou jednat unijní ministři energetiky 30. září na mimořádné schůzce svolané českým předsednictvím.

