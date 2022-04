Už se nebude obchodovat na cenu. Na prvním místě je, zda dodávka vůbec bude, říká šéf CzechTrade

Nejdřív pandemie, pak invaze na Ukrajinu. Obojí zasáhlo světovou ekonomiku a zpřetrhalo dodavatelské řetězce. „Zatímco řešíme ekonomický rozměr ruské invaze, v Německu se debata vede na politické úrovni,“ upozorňuje komentátor Petr Holub. „Německo to bere jako své velké politické selhání, že navázalo příliš úzké ekonomické vztahy s Ruskem, stalo se závislým na jeho plynu, de facto tím podpořilo režim Vladimira Putina, aby se připravil na válku.“ Praha 23:29 21. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„V politickém dilematu, které teď řeší Německo, je skrytá i česká budoucnost. A ta hlavní výzva, která nás čeká, bude znamenat najít si jiné energetické zdroje než ty z Ruska. O to především se teď snaží Němci. Pokud jde o plyn, tak Němci v tuto chvíli náhradu nemají a říkají, že dříve než za tři roky mít ani nebudou,“ soudí Holub ze serveru Seznam Zprávy a dodává, že je v tom jisté upozornění i pro Čechy:

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se změní globální byznys? Hostů Souvislostí se ptá Václav Pešička

„Samozřejmě můžeme počkat ty tři roky, až si to Němci vyřeší. Ale my jsme se dostali do ještě větší závislosti na ruském plynu právě proto, že jsme spoléhali na Němce. Hlavním úkolem naší vlády je teď zásadní restrukturalizace v energetickém oboru.“

S přílišným odklonem od německé ekonomiky ale nesouhlasí Petr Zahradník z České spořitelny a Evropského hospodářského a sociálního výboru:

„Odklonit se od německé ekonomiky bychom si neměli dovolit.“ Petr Zahradník

„To bychom si neměli dovolit. Samozřejmě je žádoucí rozumná diverzifikace, ale předtím, než uděláme nějakou změnu, tak bychom měli vědět, jakou cestou se dát a mít náhradu,“ upozorňuje.

Komentátor Holub upozorňuje, že válka ohrozila v Německu i myšlenku Green Dealu.

„Měla totiž jednu slabinu. Bylo krásné stavět u Severního moře větrníky, stavět v Bavorsku bioplynové stanice a sluneční elektrárny. Ale vždycky bylo potřeba mít po ruce ruský pln, když zrovna nefoukalo nebo nesvítilo,“ připomíná a dodává:

„Ale teď se ukázalo, že ruský plyn je ta nejméně spolehlivý surovina, která je k dispozici, je ještě horší než vítr a slunce. Celá strategie se musí přepracovat. Být českým podnikatelem, tak sám počkám s investicemi do Green Dealu.“

Eldoráda už nejsou

Generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal uklidňuje, že válka a pandemie sice zpřetrhaly dodavatelské a odběratelské řetězce, nezničily je ale docela:

„Tak jako se tyto řetězce mnoho let budovaly, tak i jejich bourání bude mnoho let trvat. Je tam tisíce faktorů, které ukázaly jejich slabiny. Jenže přesměrovat je bude velmi pomalý proces daný kapacitou, technologiemi, vybudováním nových výrobních zařízení, povolovacím režimem v Evropě...“

„Já si pamatuju, že cena bývala na prvním místě, samozřejmě musela být kvalita a taky dodací lhůta na hodinu přesně.“ Radomil Doležal

A do té doby je podle Doležala důležité sanovat stávající vztahy tak, aby dokázaly zásobovat alespoň minimální výrobu. „A za druhé je tu i určitý konzervatismus, co se týče budování nových vazeb.“

„Já si pamatuju, že cena bývala na prvním místě, samozřejmě musela být kvalita a taky dodací lhůta na hodinu přesně. Jen jsme se dohadovali o centy na ceně. Teď to bude obráceně – bude to o tom, jestli vůbec dokážete dodávat a že termín bude dřív než za rok? A cenu teď akceptujeme, protože budeme rádi, že nám někdo dodá, že druhá strana může prodat.“

CzechTrade pomáhá českým podnikatelům nacházet nové trhy, které by nahradily výpadek z Ruska, Ukrajiny a Běloruska. „Eldoráda už prostě nejsou,“ přiznává Doležal. „Poslední obrovský trh, poslední bílé místo na mapě konkurence byl Írán. Ale to se nepovedlo.“

„Teď se snažíme jít na všechny trhy a využít logickou paritu. V těžebním průmyslu je to třeba Chile, Latinská Amerika. Pokud vypadnou potravináři, tak bychom je mohli nahradit v Evropě. Špinavou energetiku nahradit Kazachstánem, Uzbekistánem. To byl náš první program, který jsme firmám nabídli, relokaci kapacit.“

Poslechněte si celé Souvislosti o problémech a proměnách globálního byznysu. Moderuje Václav Pešička.