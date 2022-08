Energetický úřad varuje před spotovými produkty. Stačí dodatek ve smlouvě, lidé často neznají rizika

Energetický regulační úřad varuje před takzvanými spotovými produkty - jde o ty, které kopírují cenový vývoj energií na burze. Lidé totiž přechod ke spotovým cenám podepíší často nevědomky, nebo je dodavatelé dostatečně neinformují. Navíc zjistit u nich, kolik vlastně budou za energie v domácnosti platit, si musí spočítat sami - podle vzorce. ENERGIE ZA VŠECHNY PENÍZE Praha 17:31 31. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít elektrická energie, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Spotové produkty představují velké riziko také proto, že lidé často ani neví, že na spotové ceny přešli. Stačí k tomu totiž pouze dodatek ke smlouvě, například když končí fixace.

Dodavatel ale může zákazníky přemluvit k takovému kroku i se záminkou, že budou mezi prvními, kterým zálohy za energie klesnou, až na burze zlevní elektřina nebo plyn.

Na spotové produkty se zaměřuje i Energetický regulační úřad. „Otázkou, kterou úřad v rámci kontrol řeší, je to, zda dodavatelé dostatečně informují klienty o rizicích. V některých případech pak panují pochybnosti, zda je na takový typ produktu nepřivedl dodavatel zcela svévolně bez souhlasu. To už je situace, která by mohla být hodnocena jako nekalá obchodní praktika,“ vysvětluje mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.

Jak se bránit?

Základní obranou proti spotovým produktům je důkladné přečtení smlouvy. Zákon samotný spotové produkty nijak nereguluje. Energetický regulační úřad ovšem jedná s resortem průmyslu a obchodu o legislativním omezení nabídky spotových produktů. Lidé by tak mohli od podobných smluv do 30 dní odstoupit a nebyli k nim vázaní několik let, což nyní není možné.

Klasičtí „energetičtí šmejdi“ přesto úplně nevymizeli, stále platí, že navštěvují domácnosti nebo je obvolávají. Cílem je u lidí, hlavně u seniorů, vzbudit větší důvěru. Často se vydávají za úředníky nejrůznějších institucí nebo se zaštiťují spokojeností sousedů.

Takový případ řešila v minulém týdnu i spotřebitelská poradna dTestu. „Muže navštívil zprostředkovatel s tím, že ho za ním posílá soused, který byl prý s jeho nabídkou velmi spokojený. Když se však oba muži ze sousedství po čase potkali, zjistili, že zprostředkovatel tvrdil oběma to samé, jen obráceně,“ popisuje mluvčí dTestu Jaroslav Švehla.

Od nového roku ale spotřebitele chrání novela energetického zákona - díky ní lze smlouvy se zprostředkovateli vypovědět bez sankcí. Ty byly v minulosti vysoké - často přesahovaly i částky 10 tisíc korun.

„Energetičtí šmejdi“ se ale nové situaci rychle přizpůsobili. I poté, co jim lidé zašlou odstoupení od smlouvy, se snaží zachránit situaci tím, že jim dají podepsat plnou moc na nové smlouvy do budoucna.