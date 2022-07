Lze ušetřit na ‚nočním proudu‘? Tarif nabízí levnější elektřinu několik hodin denně, není ale pro všechny

Ačkoliv se už označení „noční proud“ neužívá, sazba stále funguje a princip víceméně zůstal. Jde o elektřinu, kterou distributoři nabízí spotřebitelům za nižší cenu. Dřív to bylo typicky v nočních hodinách, protože v tento čas byl odběr elektrické energie nižší. Nyní záleží na tom, k čemu elektřinu v domácnosti využíváme. Praha 17:46 27. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lze ušetřit na tzv. nočním proudu? | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na nízkém tarifu, dříve známém jako noční proud, se ušetřit dá. Není to ale tak, že by to člověk mohl přímo ovlivnit například změnou tarifu.

Na levnější elektřinu několik hodin denně už mají nárok jen ty domácnosti, které s ní ohřívají vodu a nebo i topí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak ušetřit díky nočnímu proudu, zjišťovala Kateřina Součková

„Je potřeba doložit, že elektřinu užíváme konkrétním způsobem vždy podle dané sazby. Možné je tak přiznat dvoutarifní sazbu pro akumulační vytápění, pro ohřev vody, nebo pokud máme nainstalované například tepelné čerpadlo,“ vysvětluje mluvčí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Michal Kebort.

Zvláštní sazba je pak pro víkendový chalupářský tarif anebo pro nabíjení elektromobilu.

Pokud se elektřinou pouze svítí a používá se na provoz spotřebičů, jako jsou lednička nebo pračka, tak levnější proud nelze získat.

V případě, že domácnost elektřinou ohřívá vodu, má nárok na 8 hodin odběru za nižší cenu denně. A v případě, že s ní i topí, na 20 hodin denně.

Jak zjistit konkrétní čas?

Určený počet hodin je ve dni většinou rozložen, není to v kuse. Rozložení a časy spínání ale záleží na konkrétní distribuční společnosti.

„Konkrétní časový úsek určí distributor, a to nejen podle distribuční oblasti. Každé spínací nařízení zvané HDO může být nastavené jinak, a to záměrně, aby se rozložila spotřeba elektřiny v síti mezi odběratele. Tyto intervaly se navíc mohou měnit,“ doplňuje Michal Kebort.

‚Elektřinu si do pytle nedáte.‘ Zájem o uhlí i dřevo roste, lidé nakupují palivo na víc sezon dopředu Číst článek

Zjistit konkrétní čas můžeme tak, že si opíšeme kód HDO, který by měl být u spínacích hodin. Pomocí něj se pak dá u distributora dohledat přesný čas sepnutí. Dá se to najít na webu, nebo zjistit u přepážky. Distributoři jsou v Česku – na rozdíl od dodavatelů elektřiny – jen tři a záleží na místě bydliště.

Distribuční společnost ČEZ spravuje sever, střed a západ Čech a taky sever Moravy, společnost E.ON elektřinu distribuuje na jihu Čech a jihu Moravy a pod Pražskou energetiku pak spadá hlavní město.

Jak s tarifem ušetřit?

A jak tedy s nízkým tarifem ušetřit? V případě, že už známe časy spínání, můžeme v těchto hodinách zároveň pouštět třeba pračku nebo žehlit, tedy používat energeticky náročné spotřebiče.

Zásadní je to hlavně v případech, kdy se odběratele týká ta osmihodinová sazba nízkého tarifu. Tam se liší cena za megawatthodinu ve vysokém a nízkém tarifu až o stovky korun. V dvacetihodinové tarifní sazbě jsou to spíš desítky korun, ovšem ceny elektřiny jsou v tomto případě obecně nižší.