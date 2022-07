Zateplování, výměna oken, fotovoltaika. Nemocnice kvůli zdražování energií hledají zásoby, jak ušetřit

Stavbaři uklízejí lešení ze sedmipatrové budovy ředitelství zlínské nemocnice. Zateplení už je hotové, do hlavního vchodu teď dělníci vyvrtávají díry pro nové dveře.

„Ještě je tu pořád čilý stavební ruch, budova se celá rekonstruuje. Je to opravdu rekonstrukce z gruntu. Až to bude hotové, tak to výrazně přispěje ke snížení nákladů. Jsou tady nová okna, nové zateplení,“ vysvětluje pro zlínský rozhlas mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Opatření by měla snížit náklady na provoz budovy až o 44 procent.

Zatímco ve Zlíně je prašnost a hlučnost, v uherskohradišťské nemocnice chystají výměnu počítačových systémů. Na dálku tak budou moci technici ve všech budovách například snížit teplotu vzduchu.

„Když člověk dřív potřeboval změnit klima, tak si otevřel okno, vyvětral si a bylo to. Teď je vše řízené vzduchotechnikou a klimatizované. Systémy jsou v zásadě na každé budově jiné, takže jich tu v nemocnici máme sedm nebo osm různých. Díky tomu, že vznikne centrální dispečink, budeme vědět, jaké jsou aktuální parametry venku, a tím můžeme dosáhnout nějaké úspory,“ vysvětluje správce budov Petr Vojtek.

Díky sjednocení systému budou moci technici porovnávat data a náklady jednotlivých budov.

„Když jsou tyto parametry na dvou technicky stejných budovách rozdílné, tak můžeme zjišťovat, že v tom nastavení je špatně. Můžeme tyto anomálie upravovat nebo je zpětně zjišťovat,“ doplňuje Vojtek.

Fotovoltaika v nemocnici

Není to jen nový operační systém. Zlínský kraj investuje i do fotovoltaiky v Uherskohradišťské nemocnici. „Uherskohradišťská nemocnice si pomocí fotovoltaiky vyrábí od roku 2020 už čtyři procenta celkové spotřeby elektřiny,“ říká mluvčí krajského úřadu Soňa Ličková.

Společný nákup energií pro všechny nemocnice v regionu zajišťuje Energetická agentura Zlínského kraje. Podle Ličkové má kraj ceny zastropované na následující dva roky.

„Až do konce roku 2024 má Zlínský kraj z předkrizového období tyto komodity nakoupeny, takže zatím se krize do krajského rozpočtu plně nepropisuje,“ dodává.

Do rozpočtu nemocnic ve Zlínském kraji se již promítlo například zdražování cen za potraviny nebo služby.

Zdražování za stovky milionů

Náklady rostou královéhradeckým krajským nemocnicím v desítkách procent, celkově to znamená desítky až stovky milionů korun navíc.

Nemocnice se kvůli rostoucím nákladům a cenám energií snaží šetřit

Podle ředitele zdravotnického holdingu zastřešujícího krajské nemocnice Tomáše Halajčuka není moc oblastí, kde by se dalo šetřit tak, aby to pacient nepocítil. V oblasti energií to podle něj reálně znamená, že vedení nemocnic může apelovat na personál, aby méně svítil.

Náchodská nemocnice má pak ve dvou rekonstruovaných pavilonech k dispozici centrální řízení svícení, což by mělo znamenat úsporu.

Ani na tepelném komfortu ale nemocnice moc šetřit nemůžou. Zaprvé proto, aby v létě vyšší teplota pacientům nepřinesla další zdravotní obtíže. Zadruhé proto, aby se přístroje fungující na jednotlivých sálech nebo pokojích nepřehřívaly.

Co se týče potravin, které také zdražují, tak právě náchodská nemocnice teď připravuje méně dražších jídel.

Reálně to znamená, že nahrazuje dražší potraviny levnějšími, ne však podle ředitele nemocnice Jana Macha méně kvalitními. Na zdravotnickém materiálu nebo lécích nemocnice ale prakticky nijak ušetřit nemůžou.

Kromě snížení provozních výdajů chtějí nemocnice také investovat. V řádu měsíců by tak vedení chtělo na některé budovy instalovat solární panely a tím snížit závislost na drahých dodávaných energiích.

Další ekonomický problém pro nemocnice, který může přijít na konci letošního a hlavně v příštím roce, pak Halajčuk vidí v nutnosti navýšení mezd zaměstnancům.

Panely v Brně

Problémy se zvyšováním cen energií řeší i Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Náklady na ně v porovnání s loňským rokem vzrostly o 45 procent. Kvůli tomu uvažuje například nad zateplením budov. Tuto možnost zvažuje i Vojenská nemocnice Brno. Kromě toho plánuje na střechy nainstalovat fotovoltaické panely.

Podle jejího ředitele Martina Stračára je zatím zpracovaný předběžný projekt. A v druhé polovině roku chtějí požádat o dotaci Evropskou unii.

Veškerou vyrobenou energii by zařízení okamžitě spotřebovalo. V létě by to mohlo pomoct s klimatizací nebo vzduchotechnikou. Vedení nemocnice doufá, že by tak panely mohly snížit spotřebu ze sítě až o 30 procent.

Ušetřit se podle ředitele nemocnice může i na drobnostech, například pokud pacienti po sobě budou zhasínat na toaletách a v koupelnách.