Změnit dodavatele? V současné době s obtížemi, ceny inzerované na internetu se navíc od konečných liší

Bezmála desetina domácností chce změnit své dodavatele energií. A to kvůli současným vysokým cenám elektřiny a také plynu. Ukázal to průzkum agentury Ipsos na vzorku víc než pěti tisíc respondentů z letošního června. Víc než 40 procent lidí o změně dodavatele do budoucna uvažuje, upozorňuje Radiožurnál.

Praha 10:14 30. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít