Půlmiliardový balík pohledávek ERB banky stíhaného podnikatele Popova koupila firma za zlomek hodnoty

Balík pohledávek za téměř půl miliardy z padlé Evropsko-ruské banky (ERB) koupila společnost Casper Recovery. Za portfolio zaplatí 17,5 milionu korun. Casper v balíku získal pohledávky z úvěrů, které ERB banka minulosti poskytla jak fyzickým osobám, tak firmám. Většina těchto společností je ale nyní sama v insolvenci. Prodej portfolia navíc nejspíš napadne jeden z věřitelů banky.

ERB banka ruského podnikatele Romana Popova skončila v konkurzu před pěti lety, a to poté, co proti ní zasáhla Česká národní banka. Ta při kontrole ve finančním ústavu nalezla podle protokolů celou řadu pochybení. Popova a další manažery následně začala stíhat Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Likvidaci ERB banky a následný konkurz dostala na starost insolvenční správkyně Jiřina Lužová. Výběrové řízení na prodej portfolia pohledávek jištěných majetkem v Česku vyhlásila Lužová již vloni na podzim. Soud jí ho potvrdil letos v lednu. Vzhledem k tomu, že se ale v mezičase podařilo Lužové jednu z pohledávek vymoci, vyhlásila výběrové řízení znovu.

Jak vyplývá z insolvenčního rejstříku, nabídky podaly nakonec tři společnosti. Nejvyšší sumu – 17,5 milionu korun – nabídka nakonec společnost Casper Recovery. Podle Lužové jde za balík v nominální hodnotě skoro půl miliardy o dobrou cenu.

„Podmínky výběrového řízení, jakož i jeho výsledky byly schváleny věřitelským výborem dlužníka a v daném místě a čase považuji dosaženou cenu za nejvýše možnou,“ uvedla Lužová.

Vítězná firma Casper Recovery je součástí skupiny Casper podnikatele Davida Štekla. Firmy ze skupiny se téměř třicet let zaměřují na správu a inkaso pohledávek. Mimo to společnosti z holdingu podnikají v realitách, energetice a také prodeji zbraní a optiky.

Jednatel Casper Recovery Andrej Ivaškovič v e-mailové odpovědi pro Radiožurnál napsal, že firma nyní přebírá dokumentaci k získaným pohledávkám. Otázky na celkový budoucí výnos portfolia jsou tak podle Ivaškoviče předčasné. „Chceme se samozřejmě dostat nad kupní cenu plus zisk a časový diskont,“ uvedl nicméně.

Prodej balíku „českých“ pohledávek byl zároveň jedním z posledních kroků v rámci konkurzu ERB banky. Lužová však před úplnou likvidací bankovního ústavu musí ještě dořešit několik incidenčních sporů, které se v průběhu insolvenčního řízení vyskytly. A také prodat zbytek majetku.

„V majetkové podstatě dlužníka se nachází majetek v podobě pohledávky za První rusko-českou bankou (PČRB), která je v Rusku v insolvenci, a dluhopisy,“ uvedla Lužová s tím, že na majetek bude vypisovat výběrové řízení.

Celkově podle dřívějších odhadů Lužové i tak zůstane po ERB manko okolo dvou miliard korun. To se dotkne především hlavního věřitele banky, kterým je Garanční systém finančního trhu. Ten ze zákona po pádu ERB vyplatil klientům banky jejich pojištěné vklady. Celkově mu tak vznikla pohledávka za 3,5 miliardy.

Insolvenční správkyni Lužové se ale v průběhu konkurzu podařila vymoci necelá miliarda. Ředitelka Garančního systému Renáta Kadlecová už dříve pro Radiožurnál uvedla, že fungování organizace to nijak neohrozí.

Naděje na likvidaci pneumatik

Současný prodej pohledávek z ERB bude mít každopádně důležitý vliv i na další fungování dlužníků banky. Jednou z firem, které ERB banka poskytla úvěr a její dluh byl součástí prodaného balíku, je akciová společnost Hargo. Firma před lety postavila závod na zpracování pneumatik v průmyslové zóně Triangle u Žatce. Jenže se dostala do finančních problémů a už sedm let je v konkurzu. Kromě nemovitostí po ní zůstalo v areálu odhadem osm tisíc tun použitých pneumatik.

Insolvenční správce Michal Janovec, který má konkurz firmy Hargo na starost, se pokusil pneumatiky prodat, ale nikdo je nechtěl koupit. A v majetku firmy nezůstalo dost peněz, aby mohl Janovec zaplatit odvoz pneumatik jinam. „Na odvoz všeho by hrubým odhadem bylo potřeba 400 až 500 plně naložených kamionů,“ řekl Radiožurnálu.

To, že teď došlo k prodeji pohledávek z ERB, může ale do budoucna Janovcovi rozvázat ruce. „Ten, kdo koupil pohledávky, vstoupí do práv zajištěného věřitele a může nám udělit pokyn k prodeji majetku, případně závodu. Jakmile se tento majetek prodá, může být konkurz ukončen,“ vysvětlil Janovec.

Každopádně pokud dojde k prodeji majetku firmy Hargo, bude se to týkat právě i tun použitých pneumatik. A možný budoucí majitel už bude moci rozhodnout, jak s nimi naloží.

Kritik z Ruska

Prodej pohledávek z ERB už v době vyhlášení výběrového řízení napadal jeden z věřitelů banky, ruská společnost OOO Stim. V Česku ji zastupuje advokátní kancelář Glatzová & Co. Podle jednoho z jejich advokátů Petra Mundla, není prodej pohledávek v pořádku.

„Konkrétní výhrady jsme soudu sdělovali, ale ten je odmítl,“ uvedl pro Radiožurnál Mundl. Zda i tak zkusí u soudu prodej znovu napadnout, se nyní radí s klientem. „Určitě si napadení i tohoto prodeje dokážeme představit,“ doplnil.

Nebylo by to přitom poprvé, kdy si firma OOO Stim stěžovala na to, jakým způsobem Lužová prodávala pohledávky z ERB banky. Radiožurnál již dříve popsal, že v roce 2019 vypsala Lužová výběrové řízení, v němž hledala kupce na soubor pohledávek, které byly zajištěné různým majetkem v Rusku.

Celková výše těchto pohledávek byla 942 milionů korun. Lužová si nechala na balík pohledávek zpracovat znalecký posudek, podle kterého byla jejich hodnota na trhu 253 milionů korun. Právě tento prodej se stal terčem kritiky ze strany OOO Stim.

Do výběrového řízení se totiž přihlásily tři firmy. Nejvyšší nabídku podala společnost Gomanold – 43 milionů korun. „Tahle nabídka převyšovala výrazně všechny ostatní,“ řekla k tomu tehdy Lužová.

Lužová zmíněný prodej pohledávek firmě Gomanold hájila i tím, že situace na Ukrajině, kam před více než rokem vtrhla ruská armáda, zkomplikovala jakoukoliv snahu o získání peněz z Ruska. S tím nesouhlasil advokát Mundl. „Zpeněžení proběhlo pod cenou. Podezřelý byl i ten způsob, jakým proběhlo,“ tvrdil právník. Poukázal přitom na fakt, že Gomanoldu se investice do pohledávek vrátila už před loňskou ruskou invazí.

Jedna z pohledávek v balíku byla totiž zajištěna apartmány v ruském Soči a ty šly v roce 2021 do dražby. Z prodeje apartmánů pak Gomanold díky koupené pohledávce získal 121 milionů korun. OOO Stim zastoupený českým právníky proto už inicioval i pokus o odvolání insolvenční správkyně Lužové. Stejně jako s žalobou na prodej pohledávek ovšem u soudu neuspěl.