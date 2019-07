Méně turistů i prodaných škodovek. Turecká ekonomika slábne, dopady pociťuje i Česko

Doba vlády tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana spěje podle některých komentátorů ke konci. Tak hodnotí analytici největší porážku Erdoğana za celou dobu jeho vládnutí. Největší turecké město Istanbul si za starostu přesvědčivě zvolilo kandidáta opozice Ekrema İmamoğlua. Další řádné volby čekají Turecko až za čtyři roky. Slábnoucí ekonomika ale může Erdoğanovu vládu ohrozit mnohem dřív. Istanbul 14:46 7. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prodejna škodovek v Turecku | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Loni jsem tuhle tašku naplnila za padesát lir, dneska na to potřebuju stovku. Dvojnásobek. A důchod mi za tu dobu zvýšili jen o deset procent,“ popisuje zpravodaji Radiožurnálu na Blízkém východě paní Emine.

Erdoganovu vládu může ohrozit slábnoucí ekonomika.

Ta nakupuje na Úterním trhu, což je největší otevřené tržiště v Istanbulu, jsou tu hromady ovoce, zeleniny, dalších potravin i levného oblečení. A na turecké poměry má paní Emine prý ještě velmi slušný důchod. „Jíst musíme, takže šetříme na jiných věcech: na oblečení, na dovolených. Dříve jsme jezdili i do Česka, moc se nám tam líbilo. Teď je to moc drahé,“ dodává.

Česká republika přitom byla pro Turky velmi oblíbenou turistickou destinací. A to stále trvá, i když turistů výrazně ubylo. „Pád turecké liry od loňského srpna nás hodně zasáhl. Turci přestali cestovat, protože dovolené jsou samozřejmě luxus navíc, bez kterého můžou žít. Předloni s námi jelo do České republiky sedm tisíc lidí, letos to budou asi jen čtyři tisíce,“ říká Melek Koçaslanová z největší turecké cestovní kanceláře ETS.

„Střední Evropa je pro Turky hned po Itálii nejčastější turistickou destinací. Někdy jezdí jen do České republiky, někdy si dělají okruh po Praze, Vídni a Budapešti,“ doplňuje Koçaslanová. Česká republika je pro Turky relativně levnou destinací, přesto je propad zájmu citelný.

Krátká víza na poslední chvíli

Podle Melek Koçaslanové turecké turistice do České republiky moc nepomáhá ani česká vízová politika: „Česká ambasáda dává jen jednorázová a velmi krátká víza. A to je škoda. Kdyby Turci dostali dlouhodobější víza, určitě by se do České republiky vraceli.“

Systém vydávání víz je pro cestovní kanceláře také velmi rizikový. „Od ambasády dostáváme potvrzení víz klientů třeba i jen dva dny před odletem. To je pro nás obrovské riziko. Máme už zaplacené letenky, hotely, a to se nám v případně odmítnutí žádosti o vízum samozřejmě nevrátí,“ dodává Koçaslanová.

Slábnoucí tureckou liru nepříjemně pociťují i čeští exportéři, kterým se na tureckém trhu propadají prodeje. „Dovážíme z České republiky auta a kurz turecké liry je pro nás samozřejmě klíčový. A pokud se ekonomické problémy nevyřeší, může pád liry pokračovat. Inflace byla loni asi 25 procent, letos čekáme 19 procent,“ vysvětluje Zafer Başar z firmy Yüce Auto, která v Turecku distribuuje škodovky.

Česká značka je na tureckém trhu poměrně mladá, přesto se rychle prodrala mezi oblíbené a prodeje rostly. Teď je ale trend opačný. „Před třemi lety jsme se s prodejem dostali až na 29 tisíc vozů, letos máme cíl 11 tisíc, a přesto nám vzroste podíl na tureckém trhu s novými auty,“ vysvětluje prodejce aut.

Podle Zafera Başara z toho plyne celkový obrovský propad prodeje aut z dovozu. Na vlastním tureckém automobilu už se pár let pracuje. Projekt je ale zatím obestřený tajemstvím.