Manažer Unicornu ke kauze e-shopu Mamut: Věřili jsme, že je vše správně. Podvod jsme nečekali

Společnost Apple kvůli jeho byznysu musela navýšit dodávky mobilů a sluchátek do Česka. Jeho obchody byly tak masivní, že podle zprávy Finančního analytického úřadu (FAÚ) dokonce nanosil během pár let do bank stovky milionů korun v hotovosti.

Břetislav Janoušek, vyučený knihkupec, měl tak mimořádnou schopnost získávat důvěru obchodních partnerů, že díky ní dokázal přesvědčit ke spolupráci operátora T-Mobile a finanční skupinu J&T.

Janoušek se stal také na čas hvězdou v části firem ze skupiny IT magnáta a majitele Unicornu Vladimíra Kováře. Tam rozjel obří byznys přes e-shop Mamut, který však nedávno narazil a zůstal po něm dluh přes pět miliard korun.

Český rozhlas získal další detailní informace o obchodech e-shopu i Janouškově minulosti. Celý případ se může stát jedním z největších podvodů v Česku. Poprvé také přináší vyjádření člena vedení Unicornu a předsedy představenstva společnosti Plus4U, pod níž e-shop spadal, Davida Kimra. peníze a vliv Praha 5:00 25. července 2023

Břetislav Janoušek letos na začátku března odpojil své kontakty a najednou zmizel. S ním i 107 tisíc mobilů a 361 tisíc sluchátek od Applu, které se měly prodat právě přes Mamut.

Přímý majitel e-shopu, firma Mammoth ovládaná zmíněnou Plus4U, skončila v dubnu v insolvenci. A jen dva největší věřitelé, dodavatelé zmíněných telefonů, v půlce června přihlásili do insolvenčního řízení překvapivě vysoké pohledávky: T-Mobile postrádá 2,5 miliardy korun, J&T Leasingová společnost 2,36 miliardy.

Celkem je věřitelů podle záznamů v insolvenčním rejstříku 37 s přihlášenými pohledávkami za 6,6 miliardy korun. Kauzou se již několik měsíců zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu, nikoho zatím neobvinila. Podle mluvčího Jaroslava Ibeheje je případ zatím ve stadiu prověřování. Janouškovi a jednatelům Mammothu policie ale obstavila kvůli případné úhradě škody několik nemovitostí.

Skupina Unicorn je ale přesvědčena, že se její firma stala obětí podvodu, v němž hrál Janoušek ústřední roli. „Máme pro to dost silné indicie,“ uvedl v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus David Kimr z vedení Unicornu.

Zázračný obchodník

Devětačtyřicetiletý Břetislav Janoušek absolvoval střední knihovnickou školu a od konce 90. let pracoval pro síť knihkupectví Neoluxor. Nejdříve jako prodavač, když ale v roce 2010 Neoluxor koupila slovenská společnost Central European Books, Janoušek se stal jeho generálním ředitelem, a o rok později dokonce společníkem.

Pak se v roce 2012 knižní impérium Panta Rhei, do něhož CEB patřila, dostalo do finančních potíží, ovládlo jej z části J&T Finance Group a podle slovenského antimonopolního úřadu byl v roce 2019 jedním z jeho majitelů přímo šéf J&T, slovenský miliardář Patrik Tkáč.

Mezitím Janoušek ale změnil obor. V roce 2016 v Neoluxoru skončil a jak říká David Kimr, sondoval na trhu další možnosti. Lidé z Unicornu tehdy pro e-shop Mamut hledali další rozvoj, Janouška znali coby zdatného obchodníka, a tak se dohodli na spolupráci. „Několikrát jsme se spolu potkali, potkal se i s dalšími kolegy a začalo to nějakými menšími projekty. Takový jeden úplně logický byl, že pomohl Mamutu rozšířit sortiment o prodej knih,“ vzpomíná na začátek spolupráce Kimr.

Janoušek postupně e-shop, původně prodávající hračky a běžné spotřební zboží, k nimž se pak přidal i centrální nákup potřeb pro celou skupinu kolem majitele Unicornu Vladimíra Kováře, skutečně rozjel. Tržby e-shopu se tehdy pohybovaly kolem 40 milionů korun, už v roce 2021 měl ale obrat přes 666 milionů korun.

„Je to velice charismatický člověk, který na první pohled vypadá jako obchodník. Když se mě teď nedávno někdo ptal, jestli to je od pohledu podvodník, tak to v žádném případě není. Naopak,“ uvedl manažer Unicornu Kimr s tím, že on a jeho kolegové jsou „ajťáci“, a proto si od Janouška slibovali právě nové obchodní kontakty v jiných oblastech, než je IT.

A pak přišly mobily

Zlom v obchodech e-shopu přišel v roce 2018, kdy Janoušek firmě dohodl obchod s mobilními telefony ve spolupráci s českou pobočkou mezinárodního kolosu T-Mobile. Princip spočíval v tom, že T-Mobile bude dodávat telefony a sluchátka značky Apple, které je schopen díky své velikosti získat za dobré ceny, do e-shopu. Odtud si je budou kupovat, a hlavně pronajímat zaměstnanci skupiny Unicorn a dalších Kovářových firem, ale i klienti, které nově sežene Janoušek. A všichni se podělí o marži.

Obchody se ale přitom od začátku nedělaly přímo. Klíčovou roli sehrál samotný Janoušek a později jeho firmy J.A.E a SBJ Trade, které měly v ruce většinu kontraktů s novými zákazníky. Zároveň si zboží také vyzvedával ze skladů Mamutu a vozil dál ke svým zákazníkům.

V roce 2022 do úspěšného byznysu naskočila i společnost J&T leasing, která se stala druhým dodavatelem telefonů vedle T-Mobile. Důležité bylo i další financování obchodu, protože zboží Janouškovy firmy dál zákazníkům pronajímaly nebo poskytovaly na splátky v délce až dva a půl roku.

Janouškův úspěch dosáhl až takového rozměru, že se mohl od dubna 2022 zúčastňovat schůzek Top Managementu, který je poradním orgánem tvořeným manažery a významnými spolupracovníky klíčových jednotek skupin Unicorn a Plus4U. Přestože oficiálně zaměstnancem nebyl, skupina ho také uváděla na některých webových stránkách jako marketingového či obchodního manažera.

„Měl na starosti marketing některých projektů, v tomto směru opravdu bylo možné ho na webu najít. Do skupiny Top Managementu jsme ho přizvali ale až v roce 2022 právě proto, že objem byznysu přes e-shop začal být tak velký, že jsme od něj chtěli informace napřímo,“ vysvětluje Janouškovo postavení Kimr.

Skupina tehdy přitom rostoucí byznys s telefony a dalším zařízením považovala za reálný a slibný. Jak uvedla společnost Plus4U dříve v písemném prohlášení, „během pandemie covidu Janoušek zvyšoval množství objednávaného zboží s tím, že po službě pronájmu elektroniky vzrostla raketově poptávka díky vybavování home officů klientů.“

Zisky na matčin účet

David Kimr doplnil, že výhodně vypadala právě myšlenka pronájmu hardware, kterou Janoušek dohodl s T-Mobilem.

„Přišel s tím, že existuje zajímavý segment zákazníků, jako jsou malé firmy, školy či domácnosti, který by měl rád zařízení typu Apple, ale nemůže si je dovolit koupit. Takže by se jim pronajímaly. Janoušek nám tvrdil, že pro T-Mobile je tento segment složitý a nemá na to infrastrukturu, takže on by tento kmen zákazníků obsloužil. Ale že by to mělo jít přes renomovaný e-shop, což byl Mamut. Tehdy to byly přitom jen marginální obchody,“ popsal začátek akce Kimr.

Paradoxem je, že v době, kdy vymýšlel obchody s nejvyššími manažery Unicornu, měl Janoušek podle zjištění Českého rozhlasu už zkušenost s policejním vyšetřováním. A vždycky šlo o peníze.

V roce 2020 ho policisté z pražské hospodářské kriminálky prověřovali kvůli poškozování věřitele a zkrácení daně. Od 1. září 2017 do konce roku 2019 Janoušek údajně převáděl své zisky z podnikání na účet matky, aby se vyhnul tomu, že tyto peníze skončí u exekutora. V té době totiž dlužil přes 40 milionů korun. Splatnost dluhu přitom byla už v únoru 2014.

„Tímto jednáním zmařil uspokojení věřitele nebo jiných osob a způsobil škodu velkého rozsahu,“ zapsali policisté do protokolu, který Český rozhlas získal. Zároveň od září 2017 do konce roku 2019 „odklonem“ peněz ze svých účtů údajně vykázal nadměrný odpočet daně ve výši 1,6 milionu korun, o které připravil Finanční úřad v Praze. Obvinění ale nepadlo. „Tímto případem jsme se zabývali a byl odložen,“ uvedla pražská policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Nebyl to jediný případ. V roce 2018 Janoušek uzavřel kupní smlouvu na byt v Roztokách u Prahy. Čtyři miliony korun ale majitelce nezaplatil a peníze poslal na jiný účet. „Kriminalisté v lednu 2018 zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu,“ sdělila mluvčí středočeské policie Michaela Richterová. Opět vše skončilo bez trestu. „V říjnu téhož roku policisté věc odložili, neboť nedošlo ke spáchání trestného činu,“ vysvětlila mluvčí.

O tom ale jeho obchodní partneři nic nevěděli. Míra důvěry jednatelů firem Mammoth i nadřízené Plus4U a dalších lidí v celé skupině byla tehdy naopak skutečně nevídaná.

O detailech obchodu za miliardy běžícího od roku 2018 se tak nadřízení Mammothu začali dozvídat fakticky až v prosinci 2022, a to hlavně proto, že se náhle začaly opožďovat platby pro T- Mobile za zboží odebrané Janouškem přes e-shop. A operátor si stěžoval.

Teprve tehdy manažeři údajně zjistili, že Janoušek už v září 2022 prudce, o stovky procent, zvedl objednávky zboží od T-Mobile a J&T Leasing do Mammothu a posléze jeho odběr do svých firem SBJ Trade a J.A.E. Tím, že přes e-shop šly ale vlastně jen papíry a platby chodily ve splátkách a v tříměsíční lhůtě, nikdo údajně víc než čtvrt roku nic netušil.

„Zpoždění plateb pro T- Mobile bylo porušením pravidel, která měli jednatelé Mamuta dodržovat. Proto jsme si vyžádali další informace. Dostali jsme od nich vysvětlení, které v té době znělo relativně věrohodně,“ popsal Kimr. Vyúčtování splátek byl údajně složitý technický proces, na konci mělo být navíc 20 tisíc zákazníků, takže připravit faktury trvalo několik měsíců, splatnost pak byla dalších 45 dní. Celkově tedy zpoždění časově odpovídalo.

Firma si nicméně podle Kimra kvůli „porušení důvěry“ vyžádala od Janouška účetnictví a kmen zákazníků. „Došlo k několika odkladům, a když jsme mu dali poslední termín, tak si vypnul telefon a zmizel,“ uvedl Kimr.

Vysoké částky v hotovosti

Zatím nikdo nedokáže vysvětlit také informaci FAÚ, který letos prověřoval finanční toky kolem e-shopu. Z dokumentu, jehož část má redakce k dispozici, vyplývá, že každá z Janouškových firem J.A.E. a SBJ Trade měla jeden bankovní účet a dispozice k nim měl jen on sám.

Podle FAÚ Janoušek vložil na účet své firmy J.A.E. od 12. října 2020 do 27. září 2022 postupně skoro 735 milionů korun v hotovosti. Na účet SBJ Trade pak od 29. července 2021 do 4. října 2022 vložil přes 567 milionů v hotovosti.

Jak vyplynulo z nedávných výpovědí jednatelů Mammothu Jana a Ondřeje Měřínských u insolvenčního soudu, řádově desítky milionů korun z těchto účtů opět v hotovosti vkládal Janoušek jako platby za faktury na účty e-shopu. Na dotaz insolvenčního soudu, jak firma prověřila, zda nejde o peníze z trestné činnosti, jednatel Jan Měřínský uvedl, že si to nevybavuje a předpokládá, že to dělala banka. Proč figurovaly v obchodech peníze v hotovosti, neví ani nadřízení Mammothu.

Sám Janoušek, jak už bylo řečeno, od jara nekomunikuje, podle několika zdrojů blízkých případu je ale v Česku. Podle obchodního rejstříku má úřední adresu v obecním bytě činžovního domu v pražských Košířích, který vlastní hlavní město Praha. „Ten pán tady bydlel nahoře v půdní nástavbě, má tady pořád adresu trvalého bydliště, ale už tady nebydlí, ten byt pronajímá,“ líčila reportérům jedna ze sousedek.

„V tom bytě teď bydlí jeho teta a občas to pronajímá i cizím lidem. Ale nedávno tady byl, je to asi dva měsíce, kdy se tady mihnul, ale jinak tady už skoro vůbec není. Má dům někde za Prahou, kde přesně, to nevím,“ podotkla. Na zvonku u dveří bytu v podkroví, o kterém mluví, je napsáno A+B Janouškovi, na zvonění ale nikdo nereagoval.

V jednání s policií a firmami kolem e-shopu Janouška zastupuje advokát Ondřej Krampera. Na žádost o rozhovor vzkázal, že se k případu nebude vyjadřovat. Nereagoval poté ani na zaslané otázky. Reportéři se pokusili na dříve využívaném mailu i mobilu kontaktovat i Janouška, ale bez odezvy.

Kdo seděl v kolotoči?



Firma Plus4U je přesvědčena, že Janoušek nebyl na celý údajný podvod sám. Už dříve v písemném prohlášení uvedla, že měl například blízké vztahy se dvěma manažery T-Mobilu a členem představenstva J&T Leasing a i díky tomu se vůbec kolosální podvod mohl odehrát. „Je téměř vyloučeno, aby tento podvod proběhl bez zlého úmyslu, vědomosti či alespoň hrubé nedbalosti manažerů ve společnostech T-Mobile a J&T Leasing,“ napsala Plus4U.

Konkrétně firma zmiňuje manažery Petra Kalného a Petra Letochu z T-Mobilu a dnes již bývalého člena představenstva J&T Leasingová společnost Vlastimila Nešetřila. V případě Petra Kalného také David Kimr upozornil, že měli s Janouškem vedle sebe nemovitosti.

Vlastimil Nešetřil pracoval nejprve od roku 2006 v J&T Bance, v roce 2017 nastoupil do J&T Leasingová společnost, která nabízela operativní leasing hardwaru, informačních a komunikačních technologií. V rozhovoru pro deník Euro tehdy mluvil o tom, jak vysoký potenciál má tento projekt.

Redakce Nešetřila kontaktovala po telefonu. O kauze společnosti Mammoth mluvit nechtěl. Reagoval jen na to, že ho Plus4U s případem spojuje a že ho označuje za Janouškovu spojku směrem k J&T. „To odmítáme, jsou to nesmysly,“ řekl reportérovi. Víc to komentovat nechtěl a odkázal na mluvčí skupiny J&T Moniku Veselou.

Nešetřil po vypuknutí kauzy 16. června odešel z funkce člena představenstva J&T Leasingové společnosti (JTLS). Jestli to s případem souvisí, také nechtěl vysvětlit. „Máme nějakou interní dohodu, je to případ, který je živý, probíhá vyšetřování, takže já to komentovat nebudu,“ řekl.

J&T oficiálně jakékoliv podezření kolem svého manažera ostře odmítá. „Vzhledem k utlumení aktivit JTLS na poli financování hardwaru a úvahám, zda a jak v tomto segmentu setrvat, rezignoval Vlastimil Nešetřil na post člena představenstva společnosti. Jeho rezignace je pak nejen logickým krokem s ohledem na výše zmíněné, ale také jasnou reakcí na nekorektní jednání protistrany a snahy o bulvarizaci celé kauzy,“ řekla mluvčí skupiny Monika Veselá.

Petr Kalný z T-Mobile po telefonu potvrdil, že Břetislava Janouška zná a byl s ním v kontaktu. Není na tom ale podle něj nic divného. „Já jsem samozřejmě byl kontaktem pana Janouška, ale nejen já, ale celý náš obchodní tým. Pracuju v T-Mobilu v korporátním sektoru, kde je vaším úkolem být v kontaktu se zákazníkem, což jsem samozřejmě byl s ním, ale i s dalšími lidmi,“ řekl.

Odmítl, že by mohl sehrát zásadnější roli v celém obchodu s Janouškem, jak tvrdí Plus4U. „V rámci naší košaté organizační struktury já, potažmo pan Letocha podléháme brutální organizační struktuře a nejsme schopni cokoliv odsouhlasit, dosáhnout, zařídit bez souhlasu daleko vyšších nadřízených,“ zdůraznil. Víc k případu nechtěl sdělit a odkázal na mluvčí T-Mobilu Patricii Šedivou. Ta snahu lidí z Plus4U propojovat své manažery s Janouškem považuje jen za odvádění pozornosti od podstaty problému.

„Je absurdní, jak skupina firem ovládaných Vladimírem Kovářem neustále hledá spojitost Břetislava Janouška se zaměstnanci T-Mobilu. Skutečností přitom je, že pan Janoušek je silně propojen s podnikáním skupiny pana Kováře, a to jak osobně, tak i pracovně,“ reagovala Šedivá.

Poukázala na to, že firmy ze skupiny Unicorn uváděly Janouška jako manažera oprávněného jednat a uzavírat smlouvy za Mammoth, po vypuknutí kauzy ho ale začaly z webových stránek mazat. „Ukazuje to, že se skupina kolem pana Kováře snaží zbavit své odpovědnosti tím, že vše takzvaně hodí na jednoho ze svých lidí a distancuje se od něj,“ uvedla Šedivá.

Padělané podpisy?

Kontrakt s T-Mobilem z roku 2018 nicméně za e-shop podepsali oficiálně jeho manažeři, tedy jednatelé Mammothu. Podle prohlášení společnosti jsou však jejich podpisy na smlouvě zfalšované, a to buď „neznámými osobami, nebo pravděpodobně Břetislavem Janouškem“. O tom, že smlouva vůbec existuje, se navíc nadřízení manažeři z Plus4U podle svého tvrzení dozvěděli, až když ji letos v březnu přinesl na jednání o situaci kolem e-shopu T-Mobile.

„Padělání podpisu rámcové smlouvy bylo potvrzeno znaleckým posudkem z oboru kriminalistika a písmoznalectví, který byl insolvenčnímu správci již předložen. Jak a kdy padělaná smluvní dokumentace vznikla, je v šetření orgánů činných v trestním řízení,“ uvedla firma Plus4U v prohlášení ze začátku července.

Stejně tak jsou podle ní padělané i podpisy lidí z Mammothu na jednotlivých objednávkách zboží, které se na rámcovou smlouvu odkazují. Padělaný má být i podpis jednatele další z firem skupiny, Plus4U Net coby ručitele. Smlouvy jsou tak podle Plus4U všechny neplatné.

Otázkou ale je, jak je možné, že ani jednatelé Mammothu, ani jejich nadřízení nevěděli, že existuje smlouva se společností T-Mobile. David Kimr připouští, že to byla chyba ze strany Mammothu, odpovědnost Plus4U ale „zásadně odmítá“. „Jednotlivé společnosti vlastněné Plus4U mají velkou smluvní a účetní autonomii. Mammoth smlouvu samozřejmě mít v evidenci měl. Jednatelé byli sami překvapeni, že smlouvu nemají. Hledali ji, ale nebyla ani v elektronické podobě,“ popsal Kimr.

Když tedy kopii smlouvy získali od T-Mobilu, byli prý překvapeni. I tím, že její součástí bylo ručení firmou Plus4U Net, která k tomu neměla oprávnění. Jednatelé obou firem pak uvedli, že jejich podpisy jsou zfalšované, což podle Kimra potvrdil už zmíněný grafologický rozbor.

T-Mobile ale takovou argumentaci o neplatnosti smluv odmítá. Pokud jsou podpisy zfalšované, je to podle něj problém manažerů kolem e-shopu. „Rámcová smlouva uzavřená v roce 2018 nebyla až doposud nikdy žádným způsobem zpochybňována. Naopak k ní byly průběžně uzavřeny dodatky. Plnění smlouvy společnost Mammoth také průběžně stvrzovala prostřednictvím předávacích protokolů a za dodávky za stovky milionů korun platila,“ upozornila.

„Pokud skutečně lidé ze skupiny okolo podnikatele Vladimíra Kováře padělali svoje podpisy na smlouvách, je to T-Mobile, kdo je nejvíce poškozený,“ mínila mluvčí.

Plus4U nicméně na T-Mobile podala trestní oznámení za to, že se na základě smlouvy s padělanými podpisy domáhá po Mammothu plnění. Operátor to označil za primitivní taktiku a zastírací manévr, jak chce skupina zakrýt svoji odpovědnost. „T-Mobile jinak poskytuje plnou součinnost vyšetřování policie,“ uvedla mluvčí Šedivá.

Několikrát prodaný mobil?

Poslední raketu do celého obchodu pak Plus4U poslala tvrzením, že poté, co obdržela dokumentaci k dodávkám od věřitelů, tedy T-Mobile a J&T Leasing, mohla porovnat identifikační čísla dodaného zboží, tzv. SN nebo IMEI zařízení. A touto analýzou zjistila, že identifikační čísla celé řady telefonů dodaných do e-shopu se i několikrát opakují. Takto „infikováno“ je podle firmy z celkové výše pohledávek přihlášených T-Mobilem a J&T leasing do insolvence až 95 procent.

Obchod podle výkladu Plus4U tedy fungoval tak, že Janoušek si z e-shopu přes své firmy pronajal dodané telefony pro své údajné klienty, neoprávněně je ale potom prodal dalším firmám a ty telefony znovu dodaly přímo do T-Mobilu a J&T Leasing nebo jejich dodavatelům a ty do e-shopu. Zboží přitom nebylo v rámci stále běžícího pronájmu plně splaceno. Kolovalo tak buď pouze formálně „na papíře“, některé bylo i opakovaně dodáno a Mammoth ho znovu zaplatil T-Mobilu či J&T Leasing.

Plus4U tak nejen neuznává miliardové pohledávky těchto dvou největších věřitelů v insolvenčním řízení, ale chce po nich vrátit i to, co jim už dříve zaplatil za údajné „fiktivní“ zboží. V případě T-Mobile jde o víc než 134 milionů korun, od J&T Leasing chce vrátit 36,5 milionu.

Obě společnosti nad tím jen nevěřícně kroutí hlavou. Podle T-Mobilu se dodávky odehrávaly po celou dobu přímo mezi distributorem hardware a společností Mammoth. „Reálně to znamená, že zboží bylo dodáváno přímo ze skladu distribuční společnosti do společného skladu společností ze skupiny Vladimíra Kováře, kde bylo zástupci společnosti Mammoth potvrzeno převzetí vždy prostřednictvím podepsaného předávacího protokolu,“ reagovala mluvčí operátora Šedivá.

Na dodací dokumentaci byl vždy zapsán konkrétní typ zařízení a jejich přesný počet. Tyto potvrzené předávací protokoly byly pro T-Mobile dokladem, že je vše v pořádku. „Společnost Mammoth tedy byla odpovědná za kontrolu správnosti dodávky a převzetí veškerého zboží a není nám známo, že by na distributory kdykoli v minulosti vznášela jakékoli požadavky týkající se dodávek,“ uvedla mluvčí.

Podle J&T snaha něco vymáhat po její leasingové firmě jenom zapadá do stávajícího jednání skupiny Unicorn. „Namísto konstruktivního jednání a vyřešení celé kauzy, jsme svědky nespolupráce v rámci insolvenčního řízení, osočování obchodních partnerů, či dokonce nevědomosti o uzavřených obchodech. Důležitá jsou však fakta, JTLS řádně přihlásila své pohledávky, které nezávislá instituce ve výši přes dvě miliardy korun v přehledu přihlášek uznala,“ uvedla Veselá.

Insolvenční správce Pavel Fabian skutečně většinu pohledávek J&T už uznal, pokud jde o T-Mobile vyžádal si ještě podklady a bude je zkoumat později. K námitce e-shopu o jejich neplatnosti se nicméně spíše přiklonil na stranu věřitelů. Podle Fabianova stanoviska zveřejněném v insolvenčním rejstříku je sice firma Mammoth přesvědčena, že na ní byl spáchán podvod, její jednatelé ale prostě podepisovali protokoly a stvrzovali, že zboží v uvedeném počtu převzali. Ukazuje to tak na jejich hrubou nedbalost při vedení firmy, když podepisovali dodávky, které se – jak nyní tvrdí – nikdy neměly uskutečnit, napsal Fabian.

Kimr se ale svých lidí zastává. „V Mammothu důvěřovali dodavatelům a tomu, že smluvní dokumentace odpovídá zboží, co je na paletě. Podobně jako dodavatelé neudělali to, že by se podívali na čtyři smlouvy a přišlo by jim podezřelé, že se v jejich rámci objevuje stejné sériové číslo. Prostě je založili, protože nepředpokládali, že je v tom podvod,“ vysvětlil Kimr.

Kde ztracené telefony nyní jsou, David Kimr ani jeho kolegové netuší. Podle něj z jejich analýz ale vyplynulo, že přes 40 tisíc kusů zařízení se přes e-shop protočilo opakovaně a ve skutečnosti tak bude zboží méně. Navíc také zjistili, že Janoušek oficiálně pronajaté telefony pak přes svoje firmy dál prodával dalším klientům.

Na otázku, zda je koncern případně připraven zaplatit miliardové dluhy věřitelům, Kimr řekl, že je má zaplatit ten, kdo je vyrobil. „Je třeba dopadnout pachatele podvodu,“ reagoval. Na to, že součástí podvodu ale mohli být i jednatelé e-shopu, uvedl, že ti sice porušili předpisy a pravidla, která měli dodržet, jinak se ale provinili hlavně bezmeznou důvěrou v pana Janouška. „A zdaleka v tom nebyli sami,“ dodal Kimr.

Za dluhy společnosti Mammoth pak podle něj ručí Mammoth. Ten sice zkrachoval, podle Kimra ale má pohledávky za dodavateli a také za společnostmi pana Janouška, které jsou „ve velké výši“.

Podle posledních údajů v insolvenčním rejstříku je firma vyčíslila na téměř dvě miliardy korun. Kimr připustil, že případ je pro Unicorn vážný reputační problém. „Kdybych říkal, že se nás to reputačně nedotýká, to bych lhal. Ale věřím, že to ustojíme,“ uzavřel.