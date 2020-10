E-shopy se připravují na vánoční nákupy. Očekávají větší nápor než loni a větší zájem o odložené platby

V Česku roste obliba odložených plateb nebo nákupů po síti na splátky. Potvrzují to oslovené velké e-shopy. Jenže možnost zaplatit za zboží později nedostane každý. Než totiž internetoví obchodníci takovou variantu nákupu zákazníkovi povolí, dopředu si ho prověří. S blížícími se vánočními svátky ale v e-shopech vrcholí i přípravy na hlavní prodejní sezónu. Praha 14:43 10. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jenže možnost koupit si zboží a zaplatit za něj později nedostane každý. Zhruba sto e-shopů, které takovou možnost v Česku nabízejí, si zákazníka nejdřív prověří. | Foto: Elaine Smith/CC0 1.0 Universal | Zdroj: Flickr

Do Vánoc zbývá 75 dní. Čtrnáctiletý Adalbert z Prahy tak nenechává nic náhodě a už začíná nakupovat vánoční dárky. Raději ale chodí do kamenných obchodů, a to i přesto, že mu máma zařídila platební kartu. Na online nákupy si ale zatím netroufá.

„Vzhledem k tomu, že mám mámu a babičku, tak většinou kupuji kosmetiku, než abych vymyslel nějakou blbost, kterou bych vymyslel. Našetřil jsem z kapesného, nebo když jsem něco dostal, třeba od babičky sestry k svátku,“ říká Adalbert. Není zdaleka jediný, kdo se připravuje na Vánoce.

„Lidé už začali nakupovat na Vánoce. Zvýšený zájem o typicky vánoční zboží pozorujeme o něco dřív. Důvodem lidí jsou obavy z nedostatku zboží kvůli dopadům pandemie,“ potvrzuje přípravy lidí na Vánoce mluvčí Datartu Eva Kočicová.

Podle dvojky na online trhu, e-shopu Mall.cz, zákazníci nakupují hračky, chytré telefony nebo třeba robotické vysavače. Přípravy prodejců na hlavní nákupní sezónu roku tak vrcholí. Navíc letos ji očekávají ještě silnější než v předešlých letech, a to kvůli pandemii koronaviru, která urychlila přesun nákupů na internet.

„Předpokládáme, že se lidé budou snažit vyhýbat místům s velkou koncentrací osob a dárky letos budou nakupovat v klidu a bezpečí domova. Stejně jako každý rok i letos věnujeme největší pozornost kapacitám v našich skladech, po tu největší špičku plánujeme doplnit náš tým o sto lidí. I nadále se budeme soustředit v rámci doručovaní na bezkontaktnost,“ doplňuje mluvčí Mallu Pavla Hobíková.

A na bezkontaktnost sází i největší e-shop Alza.cz. Prodejce chce počet svých schránek pro bezkontaktní doručování zboží, které se pravidelně dezinfikují, do konce roku navýšit o 600. Nabírá také nové pracovníky nejen do skladů, ale i do call centra nebo na prodejny.

„Naší hlavní prioritou pro letošní Vánoce jsou právě bezpečné nákupy, při kterých chceme zákazníkům zajistit zážitek bez ohrožení jejich zdraví. S blížícími se Vánoci budeme samozřejmě zákazníky informovat, kdy je zapotřebí nejpozději objednávat, abychom mohli doručení do Vánoc garantovat,“ říká mluvčí Alzy Daniela Chovancová.

Odložené platby nejsou pro všechny

Podle obchodníků letos také poroste obliba odložených plateb za zboží. Třeba i kvůli výpadkům příjmů kvůli pandemii. Podle společnosti Mall platby za zboží se zpožděním třeba až po jeho vyzkoušení využívají hlavně matky na mateřské dovolené. Trend přišel ze zahraničí.

„Je to vlastně věc, která vznikla ve Švédsku. Tam využívá odložených plateb až 30 procent lidí, v Německu je to okolo 20 procent a velkou popularitu získávají i ve Spojených státech a Velké Británii,“ dodává Adam Kolesa, výkonný ředitel společnosti Mall Pay.

Jenže možnost koupit si zboží a zaplatit za něj později nedostane každý. Zhruba sto e-shopů, které takovou možnost v Česku nabízejí, si zákazníka nejdřív prověří. I díky tomu každý třetí na odloženou platbu nedosáhne, zhruba procento a půl zákazníků pak částku za nákup nesplatí. Přesto podle Davida Šmejkala, ředitele Poradny při finanční tísni, patří odložené platby mezi ty bezpečnější půjčky. Hlavně kvůli tomu, že jsou bezúročné a lidé tak nezaplatí víc než za zboží. Podle Šmejkala jsou letos Češi ve vztahu k půjčkám opatrnější.

„My pozorujeme v našich poradnách o něco menší nával klientů a když se podíváme na počty exekucí a na počty záznamů v dluhových registrech, tak vidíme, že lidé vnímají více rizika spojená s úvěrem a více uvažují. Říkají si, co by mohlo přijít v budoucnosti. Trošku ztrácejí optimismus,“ potvrzuje Šmejkal.

Se zpožděním ale nemusí zákazníci platit pouze za zboží. Službu nabízí třeba firmy, které rozváží jídlo, vlakový dopravce nebo prodejci vstupenek.