Nový zabezpečovací systém by měl do pěti let hlídat provoz na železnici. Podle odborníka má ale zpoždění

Provoz na hlavních železnicích tratích v Česku má do pěti let kontrolovat nový evropský zabezpečovací systém ETCS. Monitoruje pohyb a polohu souprav. Pokud vlak například projede na červenou, okamžitě ho zastaví. Plán na vybavování lokomotiv novým systémem ale vázne. Jedna palubní jednotka ETCS může stát až 13 milionů korun a na to někteří dopravci nemají peníze. Jiní upozorňují, že je kvůli tomu v ohrožení regionální doprava. Praha 10:23 3. března 2020

Nový zabezpečovací systém na železnici, označovaný zkratkou ETCS, je mnohem propracovanější a rychlejší než ten současný. Vlak zastaví automaticky ihned. V celé Evropské unii má fungovat od roku 2030, v Česku už o pět let dřív.

Do pěti let má provoz na důležitých železničních tratích v Česku hlídat nový evropský zabezpečovací systém ETCS.

Podle Vladimíra Kampíka, odborníka na železniční technologie ze společnosti AŽD, která se vývojem zabezpečovací techniky zabývá, ale není zavádění nového systému v Česku dobře naplánované. „Když si představím černý scénář, tak k 1. 1. 2025 se může stát, že se nám téměř rozpadne regionální doprava,“ řekl Kampík Radiožurnálu a varuje, že vlaky bez tohoto systému nebudou smět vjet nejen na hlavní koridorové tratě, ale ani do stanic.

„Když nedovolíme vlaku bez ETCS vjet do stanice, tak z vedlejší tratě mi nikdo nepřiveze cestující na přestup. Nebudou moct nákladní vlaky z nějakých vleček nebo vedlejších tratí vjíždět, aby se byť přeložili, nebo aby se přendaly vozy. Je potřeba tuhle věc upravit tak, aby k tomu nedošlo,“ popsal Kampík.

‚Nehrozí žádný průšvih‘

Podle ministerstva dopravy by mohl na trať vybavenou ETCS vjet i vlak bez nového zabezpečovacího systému. Muselo by se to ale naplánovat dopředu a bylo by nutné tomu přizpůsobit i jízdní řád.

To by ale nešlo třeba ve chvíli, kdy by koridor potřebovaly využít regionální nebo historické vlaky při objížďce. Podle ministra dopravy a průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) ale zatím resort žádné výjimky neplánuje.

„Určitě nehrozí žádný průšvih. Musí se to řešit teď, jsou to celkem regulérní - nechci říct - obavy, spíš dotazy. Je to diskuse, která se musí otevřít. Během několika dnů na to uděláme profesionální skupinu největších odborníků u nás a budeme se na to snažit nahlížet ze všech úhlů pohledu, jak časového, legislativního, tak pochopitelně i technického,“ popsal Havlíček.

Ohromné zpoždění

Dopravci mají ještě pět let na to, aby své vlaky systémem vybavili. Podle Kampíka mají už teď ale velký skluz. „Podle ministerského plánu by mělo být vybaveno 950 vozidel do roku 2023. Máme ročně vybavit 135 vozidel a realita je, že je nasmlouvaných něco přes stovku. Takže máme ohromné zpoždění,“ popsal Kampík.

Instalace ETCS do jedné starší lokomotivy může vyjít až na 13 milionů korun. Ministerstvo dopravy i Evropská unie na pořízení systému vyhlásily dotační programy. Podle Kampíka ale pokryjí jen 40 procent ceny.

Ředitel společnosti KŽC Doprava Bohumil Augusta upozorňuje, že to dopravcům stačit nebude. „Kdysi jsme všichni začali podnikat v dobré vůli a není možné, aby docházelo k tak zásadní změně podmínek v oboru našeho podnikání bez nějaké náhrady, kompenzace. A mluvím o tom, že kompenzace ve výši 50 procent z vlastních prostředků, 50 procent případná dotace to neřeší, protože jde o miliardové částky,“ popsal Augusta.

ETCS už Správa železnic zavedla na trati z Kolína do Břeclavi k hranicím se Slovenskem a Rakouskem. Evropským zabezpečovacím systémem se snaží vybavit své soupravy největší železniční dopravce v republice - České dráhy. Stát už ale několik tendrů zrušil, protože palubní jednotky byly příliš drahé. Nově nakoupené vlaky už mají ETCS z výroby.