Bankové kartely manipulovaly devizové kurzy měn, Evropská komise jim udělila pokutu 1,07 miliardy eur

Evropská komise ve čtvrtek vyměřila pokutu 1,07 miliardy eur (27,5 miliardy Kč) pěti bankám za účast v kartelu. Týká se to ústavů Barclays, Citigroup, JPMorgan, MUFG a Royal Bank of Scotland, které v rámci dvou kartelů na promptním trhu manipulovaly s devizovými kurzy 11 měn, uvedla komise. Švýcarská banka UBS pokutě unikla, protože na existenci kartelových dohod komisi upozornila. Brusel 14:21 16. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská komise (ilustrační foto) | Foto: Thijs ter Haar | Zdroj: Flickr.com

Komise považuje za prokázané, že si obchodníci těchto bank mezi sebou vyměňovali citlivé informace a obchodní plány a své vzájemné strategie si sdělovali prostřednictvím chatu přes internet.

Němečtí policisté prohledávali 11 německých bank. Pátrali po důkazech o daňových únicích Číst článek

Většinou šlo o devizové obchody s měnami euro, americký dolar a švýcarský frank, týkalo se to ale i britské libry, japonského jenu, australského, novozélandského a kanadského dolaru, a také dánské, švédské a norské koruny.

Banky Barclays, Royal Bank of Scotland, Citigroup a JPMorgan dostaly pokutu zhruba 811,2 milionu eur za účast v kartelu nazvaném Forex – Three Way Banana Split. Barclays, RBS a MUFG Bank pak byly pokutovány částkou zhruba 257,7 milionu eur za účast na dalším kartelu nazvaném Forex – Essex Express.

„Firmy a soukromé osoby jsou při výměně peněz na bankách závislé,“ uvedla eurokomisařka Margrethe Vestagerová, která v komisi odpovídá za problematiku hospodářské soutěže.

„Promptní devizový trh patří celosvětově k těm největším a každodenně se na něm zobchoduje několik miliard eur,“ dodala.