Unie nadále ochrání evropské výrobce jízdních kol, cla na dovoz z Číny prodlouží o pět let

Evropská unie prodloužila antidumpingová cla na dovoz jízdních kol z Číny o dalších pět let. EU to ve čtvrtek oznámila ve svém úředním věstníku. Na dovoz jízdních kol z Číny unie uplatňuje antidumpingová cla od roku 1993, nyní clo dosahuje až 48,5 procenta, uvedla agentura Reuters. Úředníci v Bruselu došli k závěru, že zrušení cel by vedlo k záplavě dovozu kol.

Praha 17:59 29. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít