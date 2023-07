Česko a další země EU odmítají prodloužit zákaz dovozu ukrajinského obilí do sousedních zemí

Řada zemí Evropské unie včetně Česka, Německa či Francie kritizuje možné prodloužení zákazu dovozu ukrajinských obilovin do Polska a čtyř dalších zemí sousedících s Ukrajinou. Po úterním jednání ministrů zemědělství zemí EU o tom mluvili zástupci některých vlád. Podle eurokomisaře pro zemědělství Wojciechowského zvažuje Evropská komise možnosti, jak financovat přepravu ukrajinské produkce přes EU do zemí severní Afriky či Blízkého východu. Brusel 21:11 25. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ČR kritizuje prodloužení zákazu dovozu ukrajinských obilovin do sousedních zemí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Evropská komise v květnu povolila Polsku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku zakázat na svém trhu prodej ukrajinské pšenice, kukuřice, řepkového semene a slunečnicových semen.

Toto opatření, které neomezuje exportní tranzit do dalších zemí, platí do poloviny září. Ministři zemědělství těchto zemí však hájí myšlenku prodloužit zákaz alespoň do konce roku v zájmu ochrany vlastních trhů.

„Chceme hledat celoevropské řešení. Potřebujeme dostat ukrajinské obilí do zemí třetího světa,“ řekl v úterý novinářům český ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), podle něhož není „dlouhodobě udržitelné a prospěšné“ dělit unijní země do několika kategorií podle možností dovozu zboží z Ukrajiny.

Restrikce pětice zemí v pondělí kritizoval jako nepřijatelné ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podobně se vyjádřili ministři zemědělství největších unijních ekonomik Německa a Francie.

Komise by podle nich neměla povolit státům sousedícím s Ukrajinou omezení dále prodlužovat. Komisař Wojciechowski se na úterním jednání s ministry ke sporu jednoznačně nevyjádřil.

Naproti tomu prohlásil, že má komise v plánu zvážit možnosti, jak financovat přepravu ukrajinského zemědělského exportu přes EU. Ta získala na aktuálnosti poté, co Moskva vypověděla dohodu umožňující jeho transport přes Černé moře.

Podle úterního vyjádření ruského ministerstva zahraničí zatím žádné rozhovory o možném návratu k dohodě neprobíhají.

„Pokud by Evropská komise byla schopna přispět finančně na přepravu, bylo by to výrazně jednodušší,“ prohlásil Výborný. Unie by podle něho měla posílit především přepravní koridor po řece Dunaj, aby po něm bylo možno vozit až čtyři miliony tun obilovin měsíčně.