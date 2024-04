Špicar: Liberalizace vnitřního trhu je pro EU důležitější než sjednocené korporátní daně

Jak posílit konkurenceschopnost Evropské unie? Odpověď na summitu v Bruselu hledali ve čtvrtek premiéři a prezidenti zemí sedmadvacítky. Vycházeli ze zprávy italského expremiéra Enrica Letty. Podle premiéra Petra Faly z ODS jsou v dokumentu věci, které jdou pro Česko správným směrem. „Pro Česko je důležitá liberalizace vnitřního trhu,“ říká pro Český rozhlas Plus Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Rozhovor Praha 14:56 19. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Vidíte to stejně jako premiér Petr Fiala? Vidíte to tak, že hlavní věci pro Česko z navrhovaných opatření jsou snižování byrokracie, zlepšení podmínek pro malé a střední podniky a rozvoj vysokorychlostních železnic?

Toto jsou věci samozřejmě velmi důležité. Nicméně je třeba to doplnit o věci, které jsou možná ještě důležitější. Pro nás jako exportně orientovanou ekonomiku je to zcela jistě pokračující liberalizace vnitřního trhu, kde má EU stále ještě poměrně velké rezervy. Určitě jsou to kvalitní dohody o volném obchodu se třetími zeměmi, například v souvislosti s dovozem potřebných surovin pro dekarbonizaci evropské ekonomiky.

A v neposlední řadě je to věc, o které se příliš nehovoří, ale kterou já osobně, ale i moji kolegové a kolegyně považujeme za čím dál tím důležitější. A to je například posílení kapitálových trhů uvnitř Evropy.

A také o tom byla řeč. O sjednocení toho, jak kapitálové trhy uvnitř Evropy fungují. Zazněl návrh sjednotit korporátní daně. Co vy na to?

Sjednotit korporátní daně, to si nemyslím, že by bylo úplně to optimální, čím by bylo potřeba začít. Spíše myslím, že je potřeba začít sjednocovat jednotlivé kapitálové trhy, aby Evropa mohla těžit z toho, co je jedním z hlavních pilířů konkurenceschopnosti Spojených států. To znamená, skutečně silná burza, silný kapitálový trh, který umožňuje zemi a její ekonomice několik věcí.

Zaprvé lidem participovat na úspěchu jejich firem a zadruhé firmám dostat se ke kapitálu, který potřebují pro svůj rozvoj.

Podívejte se, jak funguje burza nebo kapitálové trhy ve Spojených státech. Díky němu soukromé firmy teď lítají do vesmíru a posílají tam své lidi, náklad a tak dále. Toto kapitálový trh dokáže, pakliže je opravdu jednotný a silný.

Abych se ještě vrátil k tomu navrhovanému sjednocení korporátních daní na území EU, tak na tom ve čtvrtek na summitu shoda nebyla. Výhrady podle všeho zazněly i od českého premiéra. Vy ty výhrady sdílíte, jestli vám dobře rozumím. Neposílilo by ale jednotný trh, kdyby byly sjednoceny i daně?

Ty výhrady skutečně sdílím. Tohle je velmi citlivá debata, ke které je potřeba přistupovat velmi opatrně už z toho důvodu, že toto je jedna z věcí, kde stále ještě konkurenceschopní jsme, a té naší ekonomice to pomáhá.

Opravdu si myslím, že toto není něco, co by evropskou ekonomiku nakoplo takovým způsobem, jaký potřebujeme. To znamená, liberalizace vnitřního trhu – znovu opakuji – je pro firmy a pro EU a její konkurenceschopnost násobně důležitější nežli začínat sjednocování korporátních daní.

A není nutnou podmínkou k tomu, aby vnitřní trh mohl být dál liberalizován – jak jste o tom mluvil – to, že bude sjednocenější?

Sjednocenější ano, samozřejmě. Ale sjednocenější především v tom smyslu, že si některé země nebudou neustále chránit své trhy takzvanými netarifními bariérami, protože tarify, cly už to díky EU dělat nemohou.

Některé členské země jsou ale velmi kreativní a proti konkurenci z ostatních států se brání netarifními bariérami, různými homologacemi, certifikacemi a tak dále. Toto je v tuto chvíli největší problém vnitřního trhu. A na tom je potřeba začít urychleně pracovat.

Obecně vzato, když se ale podíváte na soubor opatření, se kterými přišel italský expremiér, tak je toto začátek cesty, na jejímž konci bude silnější konkurenceschopnost EU?

Toto je velmi dobrý materiál. Jsme rádi, že vznikl. Problém Evropy – podobně shodou okolností jako České republiky – je v tom, že umí psát skvělé koncepce a strategie, ale má často pocit, že práce na nich končí tím, že jsou schválené.

Je potřeba, aby nejenom Česko, ale i EU jako celek si uvědomila, že práce teprve začíná tím, že jsou materiály schválené a končí, až když jsou doporučení v nich obsažená skutečně realizovaná.

Doufejme, že toto bude začátek cesty k tomu uvědomění si, že všechno, co je v tom materiálu napsané, nebude končit tím, že se nad tím všichni shodnou a zatleskají autorovi, ale opravdu se pustí do realizace těch doporučení.

Takže pokud to, co napsal italský expremiér, nezůstane na papíře, tak to bude z vašeho pohledu vykročení správným směrem?

Přesně tak.