EU nemá kam ustupovat. Riziko eskalace konfliktu pořád existuje, říká o obchodní válce s USA Bureš

Americké soudy pozastavily a obnovily platnost cel Donalda Trumpa, a to ve chvíli, kdy americký prezident tlačí EU, aby dala USA lepší nabídku v obchodní dohodě. Podle Trumpa jednání nepostupují tak, jak si představoval, a tak hrozí zavedením dalších až 50procentních cel. „Kdyby Donald Trump zavedl ta skutečně vysoká čísla, tak je namístě zvolit tvrdou protireakci," zdůrazňuje v pořadu Řečí peněz hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Řečí peněz Praha 14:51 31. května 2025

Evropa má měsíc a několik dní na to, aby se výrazně posunula v dohodě se Spojenými státy, jinak americký prezident Trump zavede další padesátiprocentní clo na její zboží. Tato cla měla platit už příští týden, ale Trump je o více než měsíc odložil po „krásném rozhovoru“ s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

Ekonom Bureš připomíná, že když Trump poprvé oznámil cla proti Evropské unii, tak je o několik dní později opět odložil: „V tuto chvíli se na to nahlíží jako na vyjednávací taktiku, nicméně na nebezpečnou vyjednávací taktiku. Podle mého názoru Evropa nemá moc kam ustupovat.“

„Prostor pro vyjednávání je podle mě relativně malý. Uvidíme, co se stane na začátku července. Podle mě tam riziko byť jen krátké eskalace konfliktu do skutečně vysokých vzájemných celních sazeb pořád existuje,“ obává se ekonom.

Pokud by zavedení cel bylo velmi krátkodobé, výrazné narušení obchodních řetězců bychom v Evropské unii nepocítili, odhaduje Bureš. Při dlouhodobějším zavedení cel, například na tři až šest měsíců, by už však dopady byly viditelné.

„Vzájemný obchod mezi Evropskou unií a Spojenými státy je skutečně ohromný. Řada sektorů by s takovýmto výrazným celním zatížením nepočítala a výrazně by to mohlo zkomplikovat výrobu. Jestli se dají nějaké odhady vůbec činit, tak evropskou ekonomiku by to podle mého názoru mohlo dostat na hranu recese,“ upozorňuje hlavní ekonom Patria Finance.

Protiopatření od EU

Evropská unie už chystá případná reciproční opatření, pokud by Trump skutečně znovu rozjel obchodní válku.

„Kdyby Donald Trump zavedl ta skutečně vysoká čísla, kdybychom se dostali v plošných parametrech s některými výjimkami na farmaceutické výrobky a podobně k 50 procentům, tak je namístě zvolit tvrdou protireakci,“ tvrdí ekonom Bureš.

Zároveň uznává, že obchodní válka bude bolestivá i pro EU: „Ale ta nemá volbu, protože rozhodne americká protistrana. Pokud se ona rozhodne, tak na to Evropa musí nějak reagovat.“

Unie má v zásadě dvě možnosti, míní ekonom. „Buď čistě hypoteticky ponese náklad na svých zádech, ale podle mě to nepovede k lepšímu výsledku. Anebo určitou protireakcí bude sázet na to, že americkou administrativu dovede po nějaké době k jednacímu stolu,“ vykresluje.

‚Složitější situace‘

Zatím však není zcela jasné, na jaké sektory by v případě vyhrocení Evropská unie útočila. Zmiňují se především služby, dále by Evropa mohla také více danit americké swing states, které rozhodují ve volbách.

„Nedokážu odhadnout, na co protistrana je, nebo není citlivá. Ale myslím si, že na prvním místě je dobré se zkusit s Donaldem Trumpem dohodnout. Některým zemím už se to podařilo. U Evropské unie je situace složitější než u Velké Británie, kde je obchodní výměna jednodušší. Tady je terén komplexnější,“ připomíná Bureš.

„I ta představa americké protistrany o tom, jak Evropa postupuje neférově vůči Spojeným státům – i když to není podpořeno racionálními argumenty – je daleko více v myšlení Donalda Trumpa a jeho nejbližších lidí zabydlená. Myslím, že dohoda se bude hledat složitěji, ale prostor tam je,“ věří hlavní ekonom Patria Finance.

Jaká cla chce americký prezident na EU zavést? Jak zásadní by ve vyjednávání mohl být návrh Unie na bezcelní zónu s USA? A může si případný americký výpadek Evropa vynahradit sama? Poslechněte si celý díl pořadu Řečí peněz ze záznamu v úvodu článku.