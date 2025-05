EU plánuje zákaz na nové smlouvy na ruský plyn. Veškerý dovoz by mohl skončit do konce roku 2027

Evropská unie navrhne zákaz uzavírání nových smluv s dodavateli ruského plynu, stávající spotové smlouvy budou zastaveny do konce roku 2025. Oznámil to v úterý eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen, který ve Štrasburku představil plán, jak ukončit veškerý dovoz ruských fosilních paliv do Evropské unie. Štrasburk/Brusel 16:31 6. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plán stanoví devět konkrétních opatření pro koordinované a postupné ukončení ruských dodávek energie (ilustrační foto) | Foto: Lisi Niesner

Tato opatření podle komise zajistí, že již do konce letošního roku se zbývající dodávky ruského plynu do EU sníží o jednu třetinu. Unijní exekutiva dále navrhne zastavení veškerého zbývajícího dovozu ruského plynu do konce roku 2027.

Plán stanoví devět konkrétních opatření pro koordinované a postupné ukončení ruských dodávek energie. V červnu by měla Evropská komise zveřejnit konkrétní legislativní návrhy týkající se ropy, plynu a jaderné energie.

Podle eurokomisaře Jorgensena vysílá unie úterním rozhodnutím jasný signál Rusku, že už nebude moci „energie využívat jako zbraň proti státům EU“. „Od ruské invaze na Ukrajině se snažíme snížit dovoz veškeré energie z Ruska, abychom nepodporovali ruskou válečnou mašinerii,“ uvedl na tiskové konferenci.

Evropská unie ale i přesto v roce 2024 nakoupila ruskou energii v hodnotě 23 miliard eur, což bylo více než velikost její pomoci bránící se Ukrajině. „To musí skončit,“ dodal eurokomisař s tím, že nový plán by měl dokončit zbavení se závislosti na ruském plynu.