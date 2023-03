Možný kolaps autoprůmyslu kvůli emisní normě Euro 7? Ministr Kupka chce přijatelnější podmínky

Nerealistické požadavky a možný kolaps autoprůmyslu v Evropě. To jsou výtky, které zaznívají ze strany některých unijních států směrem k současnému znění emisní normy Euro 7. Výhrady k tomu má i Česká republika. Ministr dopravy Martin Kupka z ODS dokonce v pondělí do Štrasburku svolal setkání se sedmi dalšími zeměmi s podobným názorem. Podle něj jsou totiž navrhované limity nepřijatelné, a dokonce kontraproduktivní. Praha/Štrasburk 14:15 14. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kupka jedná ve Štrasburku o znění emisní normy Euro 7 | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nepatřičná norma by ve výsledku mohla ohrozit i životní prostředí. Chceme přinést více zdravého rozumu a realistických požadavků do normy Euro 7,“ uvedl ministr Kupka.

Evropská komise navrženými změnami míří hlavně na auta s dieselovými motory. Limity oxidů dusíku u nich chce srovnat na úroveň, která už dnes platí pro benzinové motory. A proti balíčku změn se v pondělí vymezilo celkem sedm států: kromě Česka třeba Německo, Itálie nebo Rumunsko. Jde tedy hlavně o země, pro které je autoprůmysl klíčový.

Asi nejpalčivější problém je podle nich načasování: norma by nabyla plné platnosti už za dva roky, tedy v červenci 2025. Automobilky by tak podle Kupky neměly dostatek času se na změny připravit.

„Chceme, aby byly podmínky mnohem přijatelnější. Aby se zároveň podařilo odložit platnost podmínek o čtyři roky od okamžiku, kdy vejde v platnost poslední související dokument. Nejsou jasné ani jednotlivé metodiky měření, například emisí na palubách vozidel. Je to třeba dokončit. V této podobě je návrh nepřijatelný,“ doplnil ministr.

„Pokud se podíváme na podmínky a povinnosti například homologace a testování, pro automobilky je současný termín příliš brzy,“ vysvětluje europoslanec Ondřej Kovařík zvolený za hnutí ANO.

Rostoucí náklady

Změny, které Euro 7 vyžaduje, by navíc podle odpůrců výrazně zvedly náklady výrobcům, a automobilky by tak mohly investovat méně do technologického rozvoje.

„Ve státech, jako je Česká republika, může ve výsledku přinést zpomalení obnovy vozového parku. Starší vozy jsou vůči životnímu prostředí mnohem méně příznivé než moderní spalovací motory,“ dodal ministr Kupka.

Emisní norma je už několikátým zpřísněním limitů škodlivých látek z autoprůmyslu. Její součástí je ale i úplná novinka: výrobci by museli hlídat i emise, které vznikají při otěru brzd a pneumatik. Podle českého europoslance Alexandra Vondry a místopředsedy ODS, to povede ke zdražení elektroaut.

„Elektromobil je díky bateriím vlastně těžší. To znamená, že otěry z pneumatik budou daleko výraznější,“ vysvětluje Alexandr Vondra.

Naopak místopředseda Evropského parlamentu a člen Pirátů Marcel Kolaja limity na mikroplasty z pneumatik a kovy z brzdových destiček vítá. „Je lepší, když lidé nebudou předčasně umírat kvůli tomu, že vdechují toxické látky,“ řekl.

Kromě sporné normy Euro 7 se snaží Evropská komise zlepšit klima třeba i plánovaným ukončením výroby aut se spalovacím motorem v roce 2035. I v tomhle ohledu se Česko snaží o změny. Nejdřív dojednalo kompromis, před nedávnem ale otočilo potom, co s dodatečnými výhradami přišlo Německo.

