Česko by s eurem zvládlo inflaci lépe. Že do eurozóny nevstoupilo, je vina politiků, říká Švejnar

Možnost vést si vlastní měnovou politiku Česku nepomohla inflaci lépe zvládnout, právě naopak, míní ekonom Jan Švejnar z Kolumbijské univerzity v New Yorku. Pokud jde o růst cenové hladiny, Česko patří k nejhůře se vyvíjejícím ekonomikám zemí EU. „Značnou část jsme si přivodili sami," konstatuje Švejnar v novém díle Bruselských chlebíčků. Řeč v něm byla i o tom, jak je Česko připravené na dekarbonizaci a co stojí v cestě prosperitě země. BRUSELSKÉ CHLEBÍČKY Praha 8:20 3. července 2023

Ze srovnání s jinými státy Evropské unie Česko vychází jako jedna z nejhorších zemí ve zvládání inflace. Podle Švejnara to přitom není jen specifickou strukturou energetiky.

Poslechněte si celý díl Bruselských chlebíčků

„V určité fázi jsme byli úplně nejhorší. Stalo se to koncem roku 2021, kdy jsme měli jádrovou inflaci, to znamená inflaci očištěnou od energií a potravin, ze zemí EU úplně nejvyšší,“ připomíná ekonom.

Podle Švejnara situaci zhoršila sama Česká národní banka, když prudkým zvýšením sazeb spustila inflační očekávání.

Evropská centrální banka na vývoj reagovala opatrněji a data ukazují, že to byla lepší strategie, hodnotí Švejnar.

Na druhou stranu pomáhá inflaci snižovat rekordně silná koruna, podle Švejnara na to ale nelze spoléhat: „Nedá se předvídat, jak silná nebo slabá měna bude, protože jde nejen o politiku ČNB, ale také o chování investorů z celého světa, jakou mají po koruně poptávku.“

Za hlavní problém, kterému česká ekonomika čelí, Švejnar považuje to, že neroste výrazně rychleji. Česku se tak postupně vzdalují státy jako Polsko, které do unie přitom vstupovaly ve srovnatelné kondici.

Problém do budoucna vidí i v tom, jak málo se české firmy připravují na dekarbonizaci ekonomiky.

„Nadnárodní podniky v Česku se na to už chystají, ale většina středních a menších firem stále ještě nechápe význam toho, jak rychle se celosvětová ekonomika posunula v zelené transformaci,“ varuje ředitel CERGE-EI.

Jaký je recept na to, aby se česká ekonomika roztočila do vyšších otáček? Ujíždí Evropě vlak kvůli zemím, které se snaží zelenou agendu tlumit? A co se stane, pokud se Česko světovým trendům nepřizpůsobí? Poslechněte si nové vydání Bruselských chlebíčků.