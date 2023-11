Argumenty proti euru jsou iracionální a emotivní, tvrdí ministr pro evropské záležitosti Dvořák

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) si myslí, že přijetí eura není pro Česko prioritou a není prý nutné stanovovat datum pro vstup do eurozóny ani v případě, že začneme plnit Maastrichtská kritéria. Proti tomu se ale ozvali i někteří členové vlády. „Česko teď má hodně starostí, ale myslím, že některé z nich by se podařilo rychleji a líp řešit přijetím eura,“ namítá ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Praha 16:04 27. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Poukazuje i na to, že Česko bude v příštím roce plnit všechny podmínky pro přijetí eura kromě vstupu do ERM II, což je mechanismus fixování měny k euru, které může daná země po minimálně dvouletém období přijmout.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby

„Dokázali jsme snížit schodek rozpočtu na 252 miliard, co je výrazně lepší výsledek než za vlád ANO, kdy byl až ke 400 miliardám. Jde si představit razantnější kroky, ale mohli jsme být i měkčí a ušetřit si některé dnešní reakce. Ale děláme to, co jsme v rámci politické reality schopni,“ dodává.

Přijetí eura by podle Dvořáka pomohlo českému exportu a podnikům, které se musejí vyrovnávat s kurzovými výkyvy. „Měli bychom větší likviditu a byli atraktivnější pro investice. Naše ekonomika zásadně trpí tím, že se do ní zahraniční investoři moc nehrnou. Argumenty proti euru mně připadají spíš iracionální a emotivní,“ zdůrazňuje.

Všem zemím, které v poslední době vstoupily do eurozóny, prý zavedení eura přineslo okamžité zvýšení HDP o půl procenta, a to už během prvního roku. „Argumenty jsou na stole a já nerozumím tomu, že když je všichni známe, tak proč je naším závěrem, že euro nechceme. Když nám vychází, že euro chtít můžeme a máme,“ doplňuje.

Česká cesta

Ministr financí proti euru argumentuje mimo jiné tím, že jeho podpora je v Česku mimořádně nízká. To připouští i Dvořák, podle kterého úlohou politika ale není jen reflektovat to, co říkají průzkumy veřejného mínění, naopak má prosazovat a přesvědčovat ostatní o tom, co považuje za správné.

Drobil: Koruna je už jen fetiš. Věřím, že do konce desetiletí budeme mít euro Číst článek

„Dvacet evropských zemí euro má a nemá s tím žádný problém. Jen my pořád hledáme českou cestu být mimo a přitom vevnitř. Mimochodem my nemůžeme ovlivňovat rozhodování zemí eurozóny, jen sedíme u stolu a pozorujeme – přitom každé rozhodnutí se nutně promítne do české ekonomiky,“ podotýká.

Dvořák poukazuje i na to, že například Dánsko si také drží svou korunu, ale dlouhodobě je součástí ERM II a nezpůsobuje mu to žádné potíže. „Nechceme nic jiného, než abychom splnili i tuto podmínku pro případné přijetí eura, až k tomu někdy bude politická vůle,“ shrnuje.

Bude vstup do eurozóny tématem voleb do Evropského parlamentu? Poslechněte si celý rozhovor v audionahrávce nahoře.