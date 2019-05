Cigarety dražší o deset procent, lihoviny o třináct. Vláda schválila návrh ministerstva financí

Spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly stoupnout příští rok zhruba o deset procent. Rovněž spotřební daň z lihu by měla stoupnout, a to zhruba o 13 procent.