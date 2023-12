Přijetí eura? Přišli bychom o volný kurz, soudí ekonom. ‚To platí jen teoreticky,‘ oponuje exministr

Přijetí společné evropské měny dlouhodobě většina společnosti nepodporuje. Požadavek na vstup do eurozóny nyní zdůrazňují především podnikatelé. „České národní bance při snaze bojovat s inflací pomáhal volný měnový kurz,“ uvádí v Pro a proti ekonomický expert ODS Jan Skopeček. „Inflace je v Česku více než dvojnásobná proti eurozóně,“ nesouhlasí exministr Pavel Drobil (ODS). Pro a proti Praha 18:19 6. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle průzkumů ve společnosti panuje obava, že když Česko euro přijme, bude to znamenat zdražování | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Když se podíváme, jakým způsobem jsme se nevypořádali s inflací, co nám dělá kurz české koruny, jakým způsobem zaostává česká konkurenceschopnost, tak jsem přesvědčený, že všechny argumenty z byznysu jsou pro to, abychom začali vést vážnou debatu,“ vysvětluje postoj k přijetí eura exministr Drobil. Podotýká ale, že na skutečné přijetí je zatím brzo.

Stranický kolega a ekonomický expert ODS Jan Skopeček sice připouští, že jednotná měna má své výhody, jakoukoliv diskusi ale považuje za bezpředmětnou. „Znamená to sice pro české exportéry menší náklad, ale to je jen jeden typ mikroekonomického efektu a přínosů zavedení eura,“ míní Skopeček

Zdůrazňuje především to, že Česko přijde o volný měnový kurz. Ten umožňuje reagovat na vnější ekonomické výkyvy a přizpůsobovat se jim. „České národní bance při snaze bojovat s inflací volný měnový kurz pomáhal, aby nemusela natolik navyšovat úrokové sazby,“ uvádí Skopeček.

Exministr Drobil přiznává, že s přijetím eura se pravomoci centrální banky omezí. Domnívá se ale, že argument volného měnového kurzu je jen teoretický. „Inflace v Česku jednu dobu téměř prorazila hranici 20 procent. Stále je více než dvojnásobná oproti eurozóně,“ zmiňuje neobratnost ČNB.

Zdražování?

Podle průzkumů ve společnosti panuje obava, že když Česko euro přijme, bude to znamenat zdražování.

„Strašení zdražováním je jeden z těch neférových argumentů,“ upozorňuje Drobil. Srovnává proto situaci s Chorvatskem: „Když teď zavádělo euro Chorvatsko, tak byly obrovské výkřiky, jak se tam zdražuje. Všichni ale zapomněli, že je v Chorvatsku úplně stejně jako v celé Evropské unii relativně vysoká inflace.“

Skopeček ale upozorňuje na ještě jedno riziko. „Součástí vstupu do eurozóny by bylo rozhodnutí, na jaké úrovni budeme fixovat kurz. To je fatální krok. Podhodnocený nebo nadhodnocený přepočítávací kurz může znamenat obrovské škody pro ekonomiku,“ varuje.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu, najdete ho nahoře ve článku.