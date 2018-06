Euro se mělo hodit všem, ale dnes se nehodí nikomu, kritizuje stav eurozóny ekonom

„Pokud chce být Evropa efektivní měnovou unií, tak reformy určitě potřebuje,“ uvedl v pořadu Pro a proti hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Ten se obává, že pokud nedojde ke zcela zásadní reformě eurozóny, tak je odkázána na „velice neblahé“ ekonomické výsledky. „Ostatně, vidíme neutěšený stav jižního křídla Evropy,“ dodává Kovanda.

„Celková koncepce a architektura eurozóny je vadná, nedostatečná, má řadu chyb, a z toho plyne obecné ekonomické zaostávání nejen jihu Evropy, ale i těch bohatších severních zemí.“

Ekonom předpokládá, že výsledky současných jednání budou velmi slabé. „Dosavadní signály svědčí o tom, že nedojde k žádnému většímu průlomu.“

Společný evropský trh sice funguje, a to je prý dobře, „ale ten můžeme mít i nezávisle na euru. Euro není klíčovým předpokladem, tím je odstranění bariér.“

„Euro místo toho, aby jednotlivé evropské národy spojovalo, mezi nimi vytváří ekonomické propasti(...)Míra sladěnosti jednotlivých ekonomik je nižší, než byla v roce 1999, kdy bylo zavedeno euro,“ upozornil Lukáš Kovanda.

Společný trh díky euru

Europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) zpochybnil vnímání, které prý v Česku převažuje. „To, že v eurozóně je nějaký velký problém, který se musí co nejrychleji řešit, neodpovídá realitě.“

„Důvěra občanů v euro je podle průzkumů nejvyšší od jeho zavedení. Evropské ekonomiky rostou pomalu, ale setrvale.“

Přesto je potřeba pokračovat, aby se věci dokončily a jiné započaly, soudí politik. „Abychom byli připraveni na ty horší časy, které určitě přijdou.“

„Projekt eurozóny určitě není dokonalý(...)Ale pokud mají některé země problémy, tak to není díky existenci eurozóny, ale přes to, že eurozóna funguje. Kdyby nevzniklo euro, tak by nevznikl společný trh, jaký funguje dnes.“

Niedermayer však vyjádřil nespokojenost s tím, jak se dokončuje bankovní unie. „Přivítal bych, kdyby se podařilo vytvořit nějaké proticyklické fiskální kapacity(...)Kdyby se eurozóna dostala do krize, tak nevyužíváme rozvolnění fiskální politiky a zvýšení státních výdajů pro její překonání.“

„Tím, že jednotlivé ekonomiky mají drtivou většinu svého rozpočtu pod kontrolou, tak krizi překonáváme hůř. A proto se nyní diskutuje o vytvoření nějakého společného mechanismu. To by mohlo dobře fungující projekt Evropy vylepšit a byl bych rád, kdyby se to stalo,“ shrnul Luděk Niedermayer.