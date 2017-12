Tři čtvrtiny českých firem chtějí zavedení eura. Mohlo by být za 20 korun, odhaduje Rusnok

Pohled šéfů strojírenských firem na přijetí eura se za poslední rok výrazně změnil. Zatímco loni se pro zavedení eura vyslovilo pouze 44 % exportujících společností, aktuální výzkum společnosti CEEC Research ukázal, že pro přijetí eura by bylo už 73 % ředitelů firem. Praha 17:18 5. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Guvernér České národní banky Jiří Rusnok (vpravo) hovoří na setkání lídrů českého exportu 5. prosince v Praze. Vlevo je předseda hnutí ANO Andrej Babiš. | Foto: Deml Ondřej | Zdroj: ČTK

Proč k takovému posunu došlo, vysvětlil ředitel CEEC Research Jiří Vacek „Došlo k výrazné změně tím, že Česká národní banka přestala intervenovat v rámci koruny a aktuálně 73 % firem uvádí, že pro jejich stabilitu by bylo dobré, kdyby bylo euro zavedeno,“ řekl na úterní diskusi na Pražském hradě Vacek.

Pokud se Česká republika rozhodne začít platit eurem, je nutné počítat s kurzem 20 korun za euro. Na úterní diskusi s exportními firmami se na tom na Pražském hradě shodli nastávající premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Oproti současné situaci by to znamenalo posílení české měny o více než pět korun. Odhad vychází ze srovnání se Slovenskem a je potřeba počítat i s tlakem konkurentů v eurozóně, popsal guvernér Rusnok.

„Uvědomte si také domácí politický tlak, copak občanstvo bude chtít vstupovat za 25 korun do eurozóny? To přece budu plné noviny toho, jak jsme ožebračili naše střadatele,“ zdůraznil Rusnok.

Na výrazném posílení koruny by vydělaly domácnosti, naopak exportní firmy by v cizině těžko mohly konkurovat cenou. Kdy by Česko mohlo přijmout euro, ale zatím není jasné. Podle Babiše jsou dnes s eurem spojené spíše nevýhody.