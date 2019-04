Pokuta za dvojí kvalitu potravin? Takový tlak legislativy může pomoci, říká Věra Jourová

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se vyhnout dvojí kvalitě potravin?

Čeští spotřebitelé podle Jourové volají po takové legislativě, která by problém dvojí kvality potravin dostala z tuzemského trhu. „Já se taky jako Češka někdy cítím jako druhořadá spotřebitelka. A to není dobře,“ vysvětluje s tím, že soustředěný tlak legislativy – evropské i národní – může velmi pomoci.

Moderátorka Marie Bastlová ale upozorňuje, že výrobci mohou zareagovat tím, že změní obaly svých výrobků. To by ale mohlo znamenat, že kvalitnější potraviny to do obchodů nepřinese.

„Ale spotřebitel bude vědět, že to je ošizená potravina nebo výrobek, který si také nemusí koupit. Jde o to, že lidé jsou klamaní, je tam stejná barva, nálepka, stejný název, a lidé mají očekávání, že to je stejná věc. A ona není,“ vysvětluje.

Silná pozice řetězců

Ministerský návrh má ale i své kritiky. Například prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza míní, že to problém dvojí kvality potravin neřeší – obchodníci z mezinárodních řetězců jsou vedením nuceni nakupovat výrobek určený například pro český trh.

„Jejich problém je ten, že oni nevědí, že určitý produkt je ošizený. Tím, že si berou produkt na pulty, tak bez informací spolupracují na distribuci ošizeného výrobku,“ přibližuje s tím, že právě řetězce ale mají silnou pozici, přináší zboží ke spotřebitelům a měly by samy tlačit na to, aby se situace zlepšila.