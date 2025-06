Evropa bezemisní zdroje potřebuje. Každé zdržení ohrožuje naši ekonomickou bezpečnost, míní Síkela

Jihokorejská společnost KHNP vyhrála tendr na výstavbu dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, francouzská EDF proti tomuto rozhodnutí podala žalobu. Proč podpisu smlouvy s KHNP oponoval eurokomisař Stéphane Séjourné? „Zatím jsem se nesetkal s tím, že by za mnou Séjourné přišel a lobboval za francouzské firmy,“ tvrdí eurokomisař pro mezinárodní partnerství a bývalý ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Dvacet minut Radiožurnálu Praha/Brusel 0:10 13. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Já zůstávám optimistou, říká k tendru na dostavbu Dukovan eurokomisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jako ministr jste se věnoval řešení dostavby jaderné elektrárny Dukovany. S jakými pocity sledujete současný vývoj událostí? Ubírají se podle vás správným směrem?

Zatím se to ubírá tím směrem, který jsem ještě jako ministr do určité míry nastavil. Na druhé straně to občas sleduji i s úsměvem, když čtu nebo poslouchám některé podcasty nebo články v českých médiích, kdy se někteří tváří jako insideři a já se pak jako člen komise dozvídám o věcech, které se měly udát a nikdy se neudály.

Velmi zajímavé bylo slyšet, že předsedkyně Ursula von der Leyen nikomu nic neslíbila, což bylo jakoby kvitováno, že to je špatně a že česká strana něco špatně udělala. Ale ona vlastně ani nikomu nic slíbit nemohla, protože tam probíhá nějaký strukturovaný právní proces. Samozřejmě pro mě je to velmi složité, protože jsem byl tím, kdo ten tendr organizoval, a v konečné fázi i vysoutěžil.

Mám primárně dobrý pocit z toho, že na evaluaci se podílelo dvě stě expertů. Nebylo to rozhodnutí nebo náhled několika málo jednotlivců, ale byl za tím skutečně expertní tým. Ale je pro mě složité, že jsem vázán mlčenlivostí, která byla dána smlouvami se všemi těmi partnery.

V případě, že by došlo prostě k nějakému sporu a byl bych té mlčenlivosti zbaven, tak jsem samozřejmě připraven informovat o tom, jak to celé bylo a proč to celé dopadlo tak, jak to dopadlo.

Nehrozí, že francouzská společnost EDF udělá cokoliv, aby zabránila jihokorejské společnosti KHNP dostavět ty dva jaderné bloky v Česku? V tomto smyslu se totiž vyjádřil například generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Geopoliticky je situace taková, že si nemůžeme už moc dovolit obhajovat zájmy malé skupiny lidí nebo jedné země v neprospěch těch ostatních. Skutečnost je taková, že Česká republika a celá Evropa dodatečné bezemisní zdroje potřebuje a že každé zdržení, které sice může být pro někoho výhodné, na druhé straně znamená energetický problém a ohrožení ekonomické bezpečnosti celého kontinentu.

Slovo Komise

Jak opodstatněná mohou být podezření, že eurokomisař z Francie Séjourné jednal neoprávněně ve prospěch francouzské EDF? Měl pohrozit české vládě hloubkovým šetřením tendru na dostavbu.

Já jsem si se Stéphanem vyměnil pár slov a cítím se být trošku biased nebo svázán tím, že jsem se na tom tendru podílel jako bývalý ministr. Myslím, že by bylo potřeba nechat pracovat ty týmy, komunikace mezi komisí a zodpovědným gesčním ministerstvem probíhá, a nechme ty procesy prostě nějakým způsobem doběhnout.

Za sebe mohu říct, že z titulu svého mandátu mám velmi blízký vztah k evropskému průmyslu. Setkávám se velmi pravidelně s evropskými firmami, se zástupci hospodářských komor nebo svazů. Včera jsem seděl se šéfkou banky Santander, řešili jsme spolu otázky financování v Latinské Americe.

Seděl jsem s předsedou představenstva, generálním ředitelem DHL, kde jsme řešili, jak pomoci v rámci služeb, které nabízí. Jaké transportní cesty zvolit v rámci koridorů, které budeme v rámci Global Gateway budovat, ať už je to koridor Lobito v Africe nebo Transkaspický koridor.

Stejně tak se setkávám se zástupci francouzských firem a zatím jsem se nesetkal s tím, že by za mnou kolega Séjourné přišel a nějakým způsobem lobboval za francouzské firmy. Já se s nimi setkávám napřímo, mluvím s nimi a z tohoto pohledu nemám víc, co bych k tomu řekl.

Přesto se ještě zeptám, protože místopředseda Evropské komise Séjourné poslal začátkem května dopis ministru obchodu a průmyslu Lukáši Vlčkovi, ve kterém doporučil kontakt s KHNP nepodepisovat. Takový zásah eurokomisaře do tendru asi není úplně standardní.

Pokud na to přijde, tak se tím bude zabývat celá komise a já nechci posuzovat časové sekvence a to, kdo komu poslal jaký dopis. V tuto chvíli byly odstraněny nějaké překážky, předběžné opatření bylo zrušeno, česká vláda podepsala kontrakt s korejskou stranou přes doporučení a myslím si, že ty procesy budou nějakým způsobem probíhat dál.

Co se týče toho tendru, tak zůstáváte optimistou.

Já zůstávám optimistou. Evropa potřebuje více bezemisních zdrojů, myslím si, že ten tendr byl dobře nastaven, správně vyhodnocen. Ten reaktor je inovativní produkt. Notifikace ve své struktuře tak, jak byla nastavena, se může stát vzorem pro další rozvoj jaderné energetiky v Evropě.

To je z mého pohledu například jeden z oborů, kde by Evropa jak v rámci větších reaktorů, tak i malých a středních reaktorů mohla konkurovat jiným kontinentům, protože tam není nějaký zásadní technologický gap nebo ztráta, naopak.

