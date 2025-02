Evropa by měla nabídnout nulová cla nebo srovnání, reaguje výrobce automobilů na Trumpova slova

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že chce zavést reciproční cla. Ta by mohla silně ovlivnit evropský automobilový průmysl. Ten hraje výraznou roli i v české ekonomice. Otázkou tedy je, co by případná americká cla znamenala pro tuzemské firmy. Jednou takovou je společnost Brano Group, která vyrábí autodíly. Pro Český rozhlas Plus o clech a s nimi spojenými riziky mluvil její majitel, bývalý poslanec za hnutí ANO Pavel Juříček. Rozhovor Praha 11:53 15. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reciproční cla by mohla silně ovlivnit evropský automobilový průmysl (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud by spojené státy zvýšily cla na dovoz evropských aut, co by to pro vás znamenalo?

My jsme dodavatelé do Mercedesu, BMW, do Audi, VW zkrátka všech německých nebo třeba taky francouzských firem, Stellantis a podobně. A ta reciprocita, tam záleží na sazbách, které se sjednají. A jestli je clo pro americká auta v Evropě 10 procent a naopak v Americe 2,5 procenta, je logické, že musíme okamžitě začít jednat, aby se ta procenta buď vynulovala, nebo aby se na obou stranách srovnala na 2,5 procent.

24:20 Evropa musí být proti Trumpovým clům jednotná, říká průmyslník. ‚Připravuje se,‘ potvrzuje velvyslanec Číst článek

Pokud by se srovnala na tu druhou stranu, to znamená nahoru a najednou by na evropská auta ve Spojených státech byla cla desetiprocentní, co by to pro vás znamenalo?

Musíme si uvědomit, že zpravidla už někde kolem pěti, sedmi procent se běžný člověk rozhoduje, jestli si koupí auto takové, nebo makové. A když by se to zvedlo na 10 procent, tak se obávám, že by mohl být propad minimálně 20 procent potenciálních tržeb do Ameriky. Proto říkám, že je potřeba okamžitě jednat.

Teď je otázka, s kým by Trump vůbec mohl jednat, protože von Leyenová je pro něj určitě naprosto nevyhovující partner nebo to vlastně vůbec není partner, takže otázka je spíš, kdo by vlastně za Evropu měl jednat.

Z jakého důvodu máte za to, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová není vyhovujícím partnerem pro amerického prezidenta?

Protože dělají všechno naopak. Ať už jde o řešení migrace, o obchod, green deal, řešení cen energií, které neustále rostou. Dneska jsme na spotovém trhu někde kolem 240 eur za megawatt.

Vy jste v našem rozhovoru zatím dvakrát řekl, že je potřeba pomocí vyjednávání zabránit navyšování cel. Například na evropská auta, do kterých dodáváte díly. Co přesně by podle vás Evropská komise v tomto ohledu měla udělat? Co by měla Spojeným státům nabídnout?

Měla by nabídnout nulová cla nebo alespoň srovnání na 2,5. On (Trump) hovoří o reciprocitě, ale zároveň hovoří o jednotlivých státech, tím možná nemyslí jenom Čínu, Indii, Kanadu a Mexiko, možná připouští i individuální podmínky pro jednotlivé státy Evropy.

Je jasné, že Evropu chce rozdělit na jednotlivé státy a možná, že když hovoří o tom, že by zavedl cla 1. 4. 2025, myslí tím, že čeká, jak dopadnou volby v Německu a na to, s kým bude o clech jednat. A koneckonců, bylo by to v jejich (německém) zájmu, vyvážejí z Evropy do Ameriky nejvíc aut...

Když jste se tady, pane Juříčku, vyslovil pro tu variantu zarovnání cel směrem dolů, na nulu nebo na 2,5 procent, neměl byste obavu z toho, co by se stalo, kdyby se snížila cla na americká auta dovážená k nám do Evropy? Nevyrostla by vám potom konkurence?

My dodáváme jak do GM, tak do Tesly a teď zrovna projednáváme nové obchodní smlouvy pro Ford, takže pro moji firmu by to určitě nemělo takové dopady, jako kdyby se zvyšovala cla na německá a francouzská auta. Myslím, že pro všechny dodavatele by to bylo výhodnější, než tady dělat nějakou celní válku.

Trump plánuje zavést reciproční cla u všech zemí. Pro některé je to pobídka k rozšíření vzájemného obchodu Číst článek

Zvažujete v této situaci, že byste hledali nová neamerická odbytiště pro svoje výrobky, abyste diverzifikovali?

My už diverzifikováni jsme, protože máme svoji fabriku v Číně. Už víc než 60 procent dodáváme do čínských automobilek. A pravděpodobně už od 1. 4. 2025 budeme mít legislativně potvrzenou firmu Brano USA nebo Brano Amerika.

Na tom dělám už tři roky, nezávisle na tom, jestli byl Trump, nebo nebyl Trump, každopádně máme v Georgii de facto postavenou fabriku, kterou si budeme pronajímat, takže jsme připravení.

Závěrem ještě otázka na trochu jiné téma, poprosím vás o stručnou odpověď. Stále podnikáte v Rusku?

To je jenom taková hibernace, tam je jenom dodržujeme nějaké dlouhodobé smlouvy. Pro VAZ a pro GAZ, ale je to taková hibernace, tam je 20 lidí…

Do Ruska nedodáváte? V tuto chvíli?

Ne, ne. Jenom z ruské firmy, na základě kontraktů, které jsou dlouhodobé…jak říkám, je to taková hibernace, nijak se tam nerozvíjíme.