Evropa musí být proti Trumpovým clům jednotná, říká průmyslník. ‚Připravuje se,‘ potvrzuje velvyslanec

Donald Trump řekl, že jedno z jeho nejoblíbenějších slov je clo. V prvních týdnech vlády už jich oznámil několik. Ve čtvrtek k nim přidal ještě reciproční cla, která by mohla zasáhnout evropský automobilový průmysl. „Evropa musí ve vyjednávání s USA vystupovat jednotně, pak má nesmírně silný trh," shodují se v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus velvyslanec Česka při EU Vladimír Bärtl a prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Pro a proti Praha 18:22 14. února 2025

Pane Bärtle, dělá EU dost pro to, aby zabránila obchodní válce se Spojenými státy?

Bärtl: Myslím si, že jsme věděli, že se na to musíme připravit, protože se tím plánem Trump netajil. Máme i jistou zkušenost z jeho prvního volebního období. Všechna jednání rad směřují k tomu, že se připravujeme. Máme ještě jistý prostor v období do 12. března, než začnou cla platit, zvrátit rozhodnutí Bílého domu.

Pane Rafaji, vidíte to stejně? Tedy že se Unie po předchozí zkušenosti s Trumpem z jeho prvního prezidentství připravovala na zavádění možných cel a že se dál připravuje?

Rafaj: Přestože nevidíme detaily v pozadí toho, co se připravuje, tak ten první signál nebyl dostatečně silný, aby vyvážil to, co Donald Trump oznámil.

Nebylo to ani na té úrovni, co jsme viděli u Mexika nebo Kanady, kde se premiér, v té době s nízkou popularitou, proti clům jasně postavil s protiopatřeními. Což vyvolalo jednání, která vedla alespoň k dočasnému zmírnění cel. Čekal jsem od nás silnější reakci.

Jednotná Evropa

Pane Bärtle, není Evropská unie ve slabší vyjednávací pozici, než byla za Trumpova prvního prezidentství, aby dokázala zavádění těch amerických cel na evropské zboží ještě odvrátit?

Bärtl: Myslím si, že pozice Evropské unie je velmi dobrá. Můžeme deklarovat jednotný postup, první Trumpovo období nás do jisté míry imunizovalo.

Postup jednotného vyjednávání ze strany Evropské komise je pro nás výhodnější, než kdybychom vyjednávali sami za Česko, protože nemáme v zádech 500milionový trh spotřebitelů. Trump a jeho administrativa si to uvědomují.

Pane Rafaji, dal byste panu Bärtlovi za pravdu v tom, že když uvážíme velkou sílu jednoty evropského trhu, tak signály vůči Američanům přicházejí samy od sebe. Přece by Američané nechtěli přijít o přístup k našemu trhu...

Rafaj: Ano, pokud Evropa bude jednotná, tak je naše pozice vůči Americe skutečně nesmírně silná. To zaznívá naprosto správně a jednoznačně to vyjadřuje i Svaz průmyslu a obchodu.

A vy máte o jednotě Evropy pochybnosti?

Rafaj: Záleží, jak k tomu nakonec přistoupíte. Musíme si uvědomit, že během Trumpova prvního volebního období jsme byli ještě společně s Velkou Británií, byť už po rozhodnutém brexitu. To znamená, že to byla další vyjednávací váha.

A zadruhé Amerika dává najevo, že i přes to, že jsme jednotná Evropa, tak se stále snaží vyjednávat s klíčovými lídry na straně Evropy. Unijní diplomacie musí být jednotná a silná a vygenerovat tyto klíčové lídry, které ale budou zastupovat Unii jako celek, což jsme třeba na inauguraci Trumpa neviděli.

Dopady cel

Vraťme se ještě k tomu, co Donald Trump v posledních zhruba dvou týdnech a naposledy ve čtvrtek ohlásil. Pokud by začala platit všechna ta cla, která oznámil, tedy jak na hliník a na ocel, tak reciproční cla, jaký by to mělo dopad na evropskou ekonomiku, a potažmo na tu naši českou?

Bärtl: Jak už jsem zmínil, Česko je do jisté míry imunizováno. Pak jsou tu otázky dominového efektu našeho byznysu s Evropou.

Co se týče těch recipročních cel, která mohou dopadnout na automobilový průmysl, tak my nemůžeme naši strategii odhalovat prostřednictvím médií. Ale mohu říci, že Evropa je připravena jednat velmi asertivně. Strategie už je vymyšlená, na expertní úrovni se pracuje velmi intenzivně.

Pane Rafaji, předpokládám, že asi rád slyšíte, že už jsou připravena případná protiopatření, pokud skutečně dojde k zavedení těch Trumpových cel?

Rafaj: Už jsem v úvodu říkal, že z hlediska celého vyjednávacího procesu vidím, že tady jsou nástroje a kroky, které mohou pomoci, aby Trumpova administrativa cítila důvody cla nezavést.

Správně také zaznívá, že pro Českou republiku jako takovou, až na některé velmi specifické produkty, by přímý dopad cel nemusel být až tak zásadní. Tam dostáváme až sekundární ránu.

Pokud jde o automobilová reciproční cla, tak tam už dostáváme ránu všichni naráz. A může to být náraz pro některé strategické a klíčové exportéry tady v Česku.

Jak vysoká automobilová cla Trump chce zavést? A může Evropa zabránit zavedením cel nákupem amerického LNG a zbraní?