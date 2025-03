Evropa si nemůže dovolit na americká cla nereagovat. Trump respektuje jen sílu, připouští Švejnar

Prezident Donald Trump dál zavádí cla proti svým spojencům. Americká ekonomika si přitom nevede nijak zářivě a její výhled se spíše zhoršuje. „Cla na některé produkty už jsou uvržena, negativní efekt už tam je. Očekávání se mění k horšímu a ekonomika je hodně řízená očekáváními,“ přibližuje v pořadu Řečí peněz profesor Jan Švejnar, který působí na kolumbijské univerzitě a je zakladatelem a členem řídícího výboru CERGE-EI. Řečí peněz Washington 17:11 27. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Švejnar | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Americký prezident Donald Trump pokračuje v ostré obchodní válce, přestože ta už poměrně zásadně dopadá na americké hospodářství. Ekonomové otevřeně mluví o hrozbě recese, kterou americký prezident prý vnímá, ale bere ji jako součást takzvané přechodové fáze.

Ta má zajistit narovnání podmínek v mezinárodním obchodě a do americké státní kasy přinést astronomické částky, které umožní, aby Američanům klesaly daně, tvrdí americký prezident.

Zavedení amerických cel už je podle Švejnara v některých odvětvích patrné a bude podle něj záležet, jestli budou dlouhotrvající, anebo se jednalo pouze o opatření politického rázu a cla se brzy vrátí na původní úroveň.

„Trump je vyjednavač. Jsem si jistý, že bude stále vyjednávat,“ očekává Švejnar a uznává: „Nicméně to, že cla už na některé produkty jsou uvržena, znamená, že negativní okamžitý efekt už tam je.“

Nepředvídatelnost Trumpa v zavádění cel přitom může mít negativní dopady na očekávání v ekonomice a tedy i její samotný vývoj. Americký prezident uvaluje cla také na své spojence, jako je Kanada, Mexiko nebo Evropská unie. Naopak k Rusku Trump v současnosti tak kritický není.

„Amerika má samozřejmě mnohem větší obchodní vztah s Mexikem, s Kanadou a s Evropou než s Ruskem jako takovým. Vliv Ruska nebo vliv Ameriky na Rusko je poměrně omezený,“ vysvětluje Švejnar s tím, že Trump se zaměřuje na ty ekonomiky, které mají na tu americkou největší vliv.

Vyjednávání s Trumpem

Ve středu Trump oznámil, že USA uvalí cla ve výši 25 procent na dovoz všech aut vyrobených mimo Spojené státy. V příštím týdnu chce americký prezident ohlásit další cla, která plánuje uvalit i na Evropu.

„Reakce bude velmi důležitá. Uvidíme, jaká je senzitivita jak jiných ekonomik, tak té americké k tomu, jaké to uvalení cel bude. Může to být zatím jenom nepatrné, na druhou stranu to může vyvolat velice silná reakce a odvetná opatření,“ zdůrazňuje Švejnar.

„Evropa si nemůže dovolit nereagovat,“ je přesvědčený ekonom.

„Sice by mohlo být dokonce optimální nereagovat ve smyslu, že reakce sama přinese další náklady jak pro Ameriku, tak pro Evropu. Ale z politického hlediska to bude strašně těžké, zvlášť když Trump jedná politicky. On respektuje sílu,“ upozorňuje.

„Trump bude říkat různé věci, ale jestliže by cítil, že to je pro Ameriku ekonomicky bolestné a že ztrácí podporu, tak bude ve vyjednávání mnohem rozumnější a rozvážnější,“ odhaduje Švejnar.

Má Trump skutečně šanci přivést výrobu zpět do Spojených států? Je to skutečně něco, co Američané chtějí? A jak se mění výhled ruské ekonomiky? Poslechněte si celý díl pořadu Řečí peněz ze záznamu v úvodu článku.