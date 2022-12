Evropští politici selhali. Měli se líp připravit a diverzifikovat zdroje, myslí si ekonom Švejnar

„Ještě nevíme, jak bude svět mocensky rozdělený a kde bude případná železná opona. O to se bojuje a doufejme dlouho bojovat bude. To, že se nevrátíme do stavu, který tady byl posledních 30 let, tak to je taková jistota jako smrt. Někteří lidé říkají, že naší základní hodnotou je také důraz na neustálý růst životní úrovně,“ říká Jana Matesová, bývalá zástupkyně České republiky při Světové bance v pořadu Českého rozhlasu Plus Řečí peněz.

