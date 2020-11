Amazon neoprávněně využívá data obchodníků, tvrdí Evropská komise. Proti firmě zahájila řízení

Evropská komise zahájila s americkou internetovou společností Amazon řízení kvůli porušování pravidel hospodářské soutěže. Exekutiva Evropské unie dospěla k závěru, že technologický gigant zneužívá svého silného postavení na trhu ve vztahu k obchodníkům, kteří své zboží prodávají jeho prostřednictvím. Oznámila to místopředsedkyně komise Margrethe Vestagerová. Brusel 16:38 10. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pochybení se podle ní týká smluv, jež Amazon uzavírá v souvislosti s platformou Marketplace (ilustrační foto) | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Amazon podle Vestagerové neoprávněně využívá data obchodníků, čímž získává nespravedlivou konkurenční výhodu. Amazon bude mít možnost komisi přesvědčit, že pravidla neporušuje. Pokud ale Brusel v dalším průběhu řízení nezmění názor, může firmě vyměřit pokutu až do výše deseti procent z jejích ročních tržeb. To by v případě Amazonu mohlo být až 28 miliard dolarů (skoro 628 miliard korun).

Evropská komise nic nikomu nenařizuje. Pány smluv i situace jsou pořád členské státy, říká právník Číst článek

Amazon podle agentury Reuters uvedl, že s obviněním nesouhlasí. Dodal, že na globálním trhu maloobchodního prodeje se podílí méně než jedním procentem. V době pandemie covidu-19 se přitom podíl internetových obchodů na celkovém prodeji zvyšuje.

„Údaje o aktivitě třetích stran by neměly být využívány ku prospěchu Amazonu, když je konkurentem těchto obchodníků,“ uvedla Vestagerová.

Komise vyšetřovala jednání firmy od loňského července. Pochybení se podle ní týká smluv, jež Amazon uzavírá s obchodníky, kteří nabízejí své výrobky na jeho platformě Marketplace. Kontrakty mu umožňují analyzovat a využívat takto získané a jinak neveřejné údaje, jako je například počet objednaných a odbavených kusů jednotlivého zboží či příjmy z jeho prodeje. Tím Amazon získává neoprávněnou konkurenční výhodu, konstatovala ve svých předběžných závěrech komise.

Evropská unie zavede kvůli Boeingu odvetná cla na americké zboží Číst článek

Unijní exekutiva odeslala Amazonu dopis, v němž mu oznamuje své závěry a vyzývá ho k reakci. Firma může na námitky reagovat písemně nebo požádat o slyšení v Bruselu. Žádné zákonné lhůty pro ukončení řízení nejsou, Amazon se proti případné pokutě může odvolat k Soudnímu dvoru EU a definitivní verdikt by mohl být znám až za několik let.

Další zvýhodnění?

Evropská komise rovněž zahájila vyšetřování dalšího případného pochybení ze strany americké firmy. Bude zkoumat, zda Amazon ve svém internetovém obchodě nezvýhodňuje vlastní nabídky před nabídkami jiných prodejců. Brusel hodlá zjistit, zda se na prodejní platformě v sekci umožňující zjednodušené nákupy neobjevují přednostně nabídky Amazonu či firem, které využívají jeho distribuční a logistické služby.

Komise už v minulosti v rámci ochrany antimonopolních pravidel začala vyšetřovat další americké technologické obry, jako je Google, Apple nebo Facebook. První z nich čelí rekordním pokutám v celkové výši 8,2 miliardy eur (asi 225 miliard Kč) mimo jiné za zneužívání dominantního postavení, které má na trhu jeho operační systém Android.