Evropská komise zatím nenavrhla nové požadavky na kotle a kamna. Chce se vyhnout negativním dopadům

Evropská komise (EK) nenavrhla žádné nové požadavky na kotle a kamna, v současnosti je teprve na začátku konzultací s výrobci a dalšími zúčastněnými stranami, uvedla ve středu mluvčí komise Anna-Kaisa Itkonenová. Unijní exekutiva má podle ní v plánu prostudovat veškeré návrhy a chce se zejména vyhnout negativnímu dopadu na spotřebitele. Čeští výrobci v uplynulých dnech uváděli, že nové emisní a technické požadavky EK ohrožují trh. Brusel 21:38 5. února 2025

„Komise nenavrhla nové požadavky na kamna a kotle. Směrnice o ekodesignu předpokládá revizi stávajících opatření pro kamna a kotle na tuhá paliva a nyní jsme na začátku konzultací s výrobci a dalšími zúčastněnými stranami,“ uvedla mluvčí komise s tím, že účelem revize má být snížení emisí škodlivých látek znečišťujících ovzduší.

„Komise v této věci nezaujala konečné stanovisko, prostudujeme všechny návrhy a alternativy. Důležité je, že se chceme vyhnout jakémukoli významnému negativnímu dopadu na spotřebitele, zejména pokud jde o cenovou dostupnost nebo životní cyklus takových produktů,“ zdůraznila Itkonenová. Ještě předtím, než komise přijme jakýkoli text, budou o opatřeních hlasovat členské státy.

Čeští výrobci kamen a kotlů v minulých dnech uvedli, že nové požadavky se vztahují na kotle s tepelným výkonem do 1000 kW a méně a na lokální topidla do 50 kW. „Zpřísnění požadavků by mohlo omezit dostupnost či zakázat uvádění určitých typů výrobků na trh a zvýšit jejich cenu. Proto s návrhem nesouhlasíme a své připomínky představíme na jednání v Bruselu už v příštím týdnu,“ reagoval mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Marek Vošahlík.

Celý proces je na počátku a příští týden ve středu bude Evropská komise se zástupci členských států v Bruselu teprve konzultovat veškeré návrhy. Konzultace přitom mohou podle trvat několik měsíců až rok.

Podle mluvčí budou případné změny nejprve projednány se zúčastněnými stranami, včetně výrobců a upraveny na základě těchto diskuzí. Poté bude muset být návrh předložen Světové obchodní organizaci a členské státy EU o něm budou hlasovat. Pokud text podpoří, pro přijetí je přitom potřeba prostá většina, bude přijat Evropskou komisí a zveřejněn v Úředním věstníku EU.