Omezit závislost na Číně, zato vyrábět víc ekologicky. Návrh Evropské komise chce modernizovat průmysl

Vzácné kovy máme ve svých telefonech, plochých televizích, větrných turbínách nebo solárních panelech - a většina z nich pochází z Číny, což podle Evropské komise představuje riziko. Ve čtvrtek proto unijní exekutiva představila návrh na podporu těžby a zpracování těchto surovin v zemích Evropské unie. A přichází i s dalšími návrhy na podporu zeleného evropského průmyslu. Brusel 19:33 16. března 2023

Státy Evropské unie by podle tohoto návrhu měly začít těžit, zpracovávat a recyklovat více strategických surovin, aby omezily svoji závislost zejména na Číně a dalších mimoevropských dodavatelích.

Návrh se týká například lithia, kobaltu, titanu a dalších materiálů využívaných v zelených či digitálních technologiích.

„Strategické suroviny jsou důležité pro všechno v našem běžném životě, ať už to jsou smartphony, elektrická auta, polovodiče, farmaceutické produkty, tepelná čerpadla, ale i munice. Jsou ve všem, tyto materiálny jsou nenahraditelné. A u mnoha z nich jsme závislí jen na jedné zemi,“ vysvětloval komisař pro vnitřní trh Thierry Breton.

Evropská unie by podle návrhu Komise měla do budoucna těžit desetinu své spotřeby strategických materiálů. Zpracovávat by jich měla 40 procent a recyklovat 15 procent. K tomu má pomoci usnadnění administrativních procesů.

Povolování strategických těžebních projektů by mělo podle návrhu trvat nejdéle dva roky, u zpracování a recyklace významných surovin to má být nejvýše rok.

Komise očekává, že poptávka po lithiu, které je klíčové při výrobě autobaterií, vzroste do konce desetiletí dvanáctkrát. Kovů ze vzácných zemin využívaných pro větrné elektrárny bude ve stejném časovém období potřeba až šestkrát více než dnes.

Čistý průmysl

Net Zero Industry Act stanovuje seznam technologií, jejichž domácí produkci hodlá Evropská unie usnadnit. Cílem je, aby se do roku 2030 minimálně 40 procent těchto technologií používaných v Evropské unii taky v Evropské unii vyrábělo.

Jsou mezi nimi solární panely, tepelná čerpadla, větrné turbíny nebo obnovitelný vodík. A Unie by měla u těchto projektů usnadnit schvalovací procesy, aby se tak staly atraktivnějšími pro investory. Vybrané strategické projekty navíc mají získat výhodu v podobě zkrácených povolovacích lhůt.

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová k tomu zdůraznila, že nová pravidla pro podporu průmyslu samozřejmě nic nemění na tom, že si jednotlivé členské státy mohou samy stanovit energetický mix, včetně jaderných zdrojů.

Uvedla, že Evropská unie se nedrží žádné ideologie, ale pragmatismu a smyslu pro realitu.