Česko postavilo za peníze z EU téměř 1500 km silnic a železnic. Na dopravu dostalo přes 300 miliard

V Česku se za využití peněz z evropských fondů postavilo nebo zmodernizovalo více než 975 kilometrů železnic a téměř 495 kilometrů silnic a dálnic. Evropské dotace, které směřovaly do dopravy, se od vstupu země do EU vyšplhaly na takřka 12,2 miliardy eur, tedy zhruba 325 miliard korun. Uvedla to mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Česko vstoupila do EU 1. května 2004.

