Babiš: Peníze od EU má Česko využít hlavně na automobilový průmysl, zdravotnictví a digitalizaci

Peníze z evropského fondu obnovy by Česko mělo využít zejména na podporu automobilového průmyslu, investice do zdravotnictví nebo na digitalizaci. Novinářům to v úterý řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po návratu ze summitu EU, kde se lídři evropských zemí dohodli na podobě fondu.

