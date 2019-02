Evropská unie se dohodla na pravidlech pro plynovod Nord Stream 2, nová směrnice vznikne za několik měsíců

Evropská unie se dohodla na nových předběžných pravidlech pro plynovody, jako je Nord Stream 2. Po kompromisním návrhu Francie a Německa se na nich shodly všechny členské státy a nyní svůj souhlas připojil také Evropský parlament (EP). V řádu měsíců by tak mohla spatřit světlo světa očekávaná nová evropská směrnice upravující trh se zemním plynem. Brusel 16:28 13. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plynovod Nord Stream 2 je už téměř hotov. (ilustrační foto) | Foto: Axel Schmidt | Zdroj: Reuters

Po formálním schválení v Radě EU a europarlamentu budou mít jednotlivé členské státy následně devět měsíců na to, aby směrnici zapracovaly do národního práva, uvedla agentura Reuters.

Evropská komise navrhla změnu evropské legislativy ohledně přepravy plynu v roce 2017 právě s ohledem na projekt Nord Stream 2, jehož prostřednictvím bude ruský plynárenský koncern Gazprom dodávat plyn po dně Baltského moře do Německa.

Nová směrnice má zajistit, že se na plynovody ze třetích zemí budou vztahovat stejná pravidla jako na plynovody uvnitř unie. Mimo jiné tak nebude možné, aby měly totožného majitele a provozovatele.

Berlín se proti chystaným změnám postavil, ale po konfliktu s Paříží, která se minulý týden přidala na stranu menších zemí, jež změnu pravidel v tomto duchu podporují, nakonec nový princip přijal, i když si vymínil zvláštní výjimky.

Plynovod Nord Stream 2 je již téměř hotov a zprovozněn by měl být koncem letošního roku. Zhruba 1200 kilometrů dlouhé potrubí bude z Ruska do Německa ročně dodávat až 55 miliard metrů krychlových zemního plynu. Proti jeho výstavbě protestovaly především ty členské státy EU, které nové potrubí obchází stejně jako původní, od roku 2011 zprovozněný plynovod Nord Stream. Protestují proti němu i Spojené státy, které chtějí do Evropy prodávat svůj zkapalněný plyn.