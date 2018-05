Pracovníci vyslaní do ciziny v rámci EU dostanou stejnou odměnu jako místní, rozhodli europoslanci

Zaměstnancům vyslaným za prací v rámci Evropské unie bude náležet stejná mzda, jako místním pracovníkům. Poslanci Evropského parlamentu schválili příslušnou novelu směrnice. Členské země se jí musejí podřídit do dvou let. Vyslaní pracovníci musí mít také všechny výhody podle kolektivních smluv ve státě, kde pracují. To může firmám přinést vyšší náklady a administrativní zátěž. Štrasburk 17:17 29. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropský parlament ve Štrasburku | Foto: David Iliff, CC-BY-SA 3.0

„Je to špatně, protože jsme nezachovali rovnováhu mezi volným pohybem služeb v Evropě a mezi ochranou pracovníků,“ zhodnotila pro Radiožurnál směrnici poslankyně za hnutí ANO Martina Dlabajová, která se za Evropský parlament zúčastnila vyjednávání o kompromisním textu směrnice s členskými zeměmi. Předpis podle ní obsahuje řadu překážek nejen pro české, ale i západní firmy.

„Firmy nebudou schopné administrativně dané věci řešit, protože nebudou schopné vidět, jaké jsou kolektivní smlouvy ve všech zemích Evropské unie, když vysílají do různých zemí, tak to prostě nejde administrativně zvládnout. To by si i malá střední firma musela najmout velkou právní kancelář, která bude všechny podmínky zjišťovat," dodala.

‚Velmi nešťastné'

Proti směrnici hlasovali i další čeští poslanci. Například Jiří Pospíšil z TOP09. „Myslím si, že to patření je velmi nešťastné. Je to projev lobbingu těch, kteří se bojí konkurenceschopnosti a levnější a efektivnější pracovní síly,“ uvedl.

Vysílaní pracovníci přitom tvoří necelé jedno procento pracovní síly na trhu Evropské unie.