Rozpočty Itálie a Francie mohou být v rozporu s pravidly unie, varuje Evropská komise

Rozpočtové plány Itálie a Francie na příští rok by mohly být v rozporu s fiskálními pravidly Evropské unie. Uvedla to Evropská komise v dopisech, které zaslala ministrům financí těchto zemí. Zároveň požádala Řím i Paříž, aby situaci do středy objasnily.

Brusel/Štrasburk 13:04 22. října 2019