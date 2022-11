EU by měla hledat další trhy a pomáhat je rozvíjet. Ne uměle ovlivňovat obchodní prostředí, míní Dědek

Už do konce roku by mohla mít EU nové dohody o volném obchodu. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Jak dodal, blok jedná hlavně s Kanadou, Novým Zélandem, Chile a Mexikem. Ambicí českého předsednictví je dotáhnout tyto smlouvy k podpisu do konce roku. Dalibor Dědek, zakladatel firmy Jablotron, ale varuje, že Evropská unie není z hlediska světového byznysu vnímána jako celek. Praha 15:08 1. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní den neformálního jednání ministrů obchodu, 31. října 2022, Praha. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (vlevo) a eurokomisař pro obchod Valdis Dombrovskis | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Velké obchodní dohody jsou delegovány na Evropskou komisi. „Nemá smysl našim partnerům umožnit tu oblíbenou hru ‚rozděl a panuj‘. Evropa je jeden jednotný trh, proto má společné evropské dohody. A jsme díky tomu také silnější než třeba Velká Británie, která slibovala, že bude mít po brexitu desítky dohod o volném obchodu, ale v tuto chvíli jich má jen několik s velmi malými zeměmi,“ nastiňuje Tomáš Prouza, poradce ministra Síkely pro evropské předsednictví.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Evropští ministři obchodu se v pondělí sešli na neformálním jednání v Praze. Poslechněte si celé Téma dne. Moderuje Martina Mašková

Ministr průmyslu a obchodu uvedl, že se unie zaměří na partnery se stejnými hodnotami. Mezi ně prý patří dodržování základních lidských práv. „Proto jednou z těch velkých debat byla taky otázka postupu k Číně, která využívá otrockou práci, případně dětskou práci.“

„Dále je to alespoň dodržování základních pravidel ochrany životního prostředí, což je velké téma pro dohody se skupinou Mercosur v čele s Brazílií, kdy nechceme mít volný obchod se zeměmi, které třeba ničí deštné pralesy,“ vysvětluje Prouza.

Roztříštěné spojenectví

Podle Dalibora Dědka, zakladatele firmy Jablotron, ale Evropská unie není z hlediska světového byznysu vnímána jako celek. „Je to roztříštěné spojenectví, které nemá viditelnou společnou zahraniční politiku. Ta pozice je tedy trochu těžší.“

„Vždy je lepší, když byznys stojí na více nohou.“ Dalibor Dědek

„Byznys se nejlépe dělá v tom prostředí, kterému člověk rozumí,“ říká Dědek. Česku jsou tak podle něj nejbližší právě evropské země a většina byznysu probíhá po Evropě.

„Máme samozřejmě situace, kdy třeba některé produkty prodáváme poměrně výrazně do Japonska anebo do některých vyspělých zemí. Ale co se týká těch vzdálenějších destinací, tak ono to není jenom o tom, že je to daleko – otázka přepravy a různých dalších komplikací – ale často je to i otázka kultury a všech aspektů spojených s tím, jak byznys dělat.“

Pestrost partnerských zemí je ale podle něj velmi důležitá. „Vždy je lepší, když byznys stojí na více nohou.“

EU by se tak prý určitě měla snažit hledat další trhy a pomáhat je rozvíjet. „Ne ale za cenu toho, že politici budou do byznysu přilévat peníze, které nemají… Nejsem příznivcem toho, že někdo bude uměle ovlivňovat obchodní prostředí tím, že bude dělat různé dotace a jiné finanční pobídky v situaci, kdy je to všechno na dluh.“

Je v době ruské invaze na Ukrajinu Asie pro EU atraktivnějším partnerem než dřív? A jak se změnil po covidu pohled na spolupráci s Čínou? Je ústup od levné výroby bezpečnější cesta? Poslechněte si celé Téma dne v audiozáznamu. Moderuje Martina Mašková.