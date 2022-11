Státy Evropské unie se neshodly na cenovém stropu pro plyn, Síkela svolal nové jednání

Země Evropské unie se ve čtvrtek shodly na novém souboru opatření proti energetické krizi, jeho konečné schválení však podmínily dohodou na omezení cen plynu. Po jednání s kolegy z unijních zemí to řekl český ministr průmyslu Jozef Síkela, podle něhož bude české předsednictví pracovat na dosažení dohody. Síkela dodal, že na 13. prosince svolal mimořádné zasedání ministrů, kde by mohly země své postoje sjednotit. Brusel 16:31 24. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jean-Claude Juncker v Evropském parlamentu | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: Reuters

Ve čtvrtek dala většina zástupců vlád najevo nespokojenost s návrhem cenového stropu, který v úterý předložila Evropská komise (EK). Naproti tomu na společných nákupech plynu, vzájemné solidaritě a rychlejším povolování obnovitelných zdrojů energie se ministři v principu dohodli.

„Ještě neotevíráme šampaňské, ale dáváme lahev do lednice,“ řekl Síkela po zasedání. Dal najevo spokojenost se shodou na zmíněných bodech, které mají EU pomoci lépe se vyrovnat se současnou energetickou krizí. Ministr podotkl, že diskuse o plynovém stropu byla místy velmi bouřlivá a země dávaly najevo rozdílné názory na jeho parametry.

Většina členských zemí reagovala kriticky na návrh komise, který by na klíčovém virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku vytvořil u kontraktů na následující měsíc cenový strop 275 eur (zhruba 6700 Kč) za megawatthodinu (MWh). Spouštěl by se ovšem pouze v případě, kdy by cena převyšovala tuto hranici nejméně dva týdny a zároveň byla po deset dní výrazně nad cenou zkapalněného zemního plynu (LNG) ve světě. Ceny plynu v TTF jsou pro evropský trh určující.

Řada ministrů hovořila o tom, že tento strop je v praxi nepoužitelný. Podle Síkely bude české předsednictví pracovat na tom, aby se státy dokázaly na parametrech mechanismu shodnout.