Už teď roste zájem o nebankovní půjčky. Exekucí kvůli krizi si všimneme až za dva roky, varuje expert Hábl

„Představa, že lidé si půjčují na zahraniční dovolené nebo plazmové televize, je pouhou mediální zkratkou. Lidé už si často půjčují na nájem nebo energie," upozorňuje Radek Hábl z Institutu prevence a řešení zadlužení. Každý, kdo si bere půjčku, přitom věří, že se nic nestane a na splácení bude mít. „V tu chvíli na splátky má. Problém nastává, když se stane něco nenadálého." Praha 12:20 4. prosince 2022

„Zatím se nepropadáme do exekuční propasti. I když exekuce se projeví až s odstupem času, to se nestane člověku druhý den po nezaplaceni účtu. Trá to zhruba rok a půl až dva,“ upozorňuje expert Hábl v pořadu Finančák Radia Wave.

Mezi lidmi ale panují obavy, říká. „Ceny energií, inflace, úrokové sazby a pohonné jmoty rostou a na člověka to působí drtivě. Už dnes z různých výzkumů vidíme, že roste procento lidí, kteří mají velmi výrazné finanční problémy,“ upozorňuje Hábl.

„V recesi si lidé berou méně půjček, protože si nejsou jistí, jak je budou splácet. Oproti tomu ale velmi výrazně rostou nebankovní půjčky, které slouží jako zalepení momentálního problémy. Právě na náklady jako energie nebo bydlení si teď lidé nejčastěji berou půjčku,“ přibližuje expert a dodává:

„Když nezaplatíte účet za energie, tak vás odpojí. Když nezaplatíte nájem, tak vás vystěhují. V tu chvíli je lepší si vzít nebankovní půjčku s tím, že člověk získá čas. Už dnes vidíme zhruba šestiprocentní nárůst u nebankovních úvěrů.“

Zatímco střední a vyšší střední třída si může takzvaně utáhnout opasek a s krizí se vypořádat, část společnosti nemá kde ušetřit. Do problémů se lidé zpravidla dostávají po ztrátě práce nebo partnera, úmrtí v rodině nebo kvůli nemoci – zejména pokud neměli finanční rezervu. Takových lidí je v Česku hodně, varuje Hábl.

„Zhruba 35 procent domácností nemá buď žádné rezervy, nebo maximálně ve výši jednoho dvou platů. A když se stane nenadálá situace, nemohou pak na ni reagovat jinak než půjčkou. Pohotovostní rezerva by měla být ve výši minimálně šesti platů,“ připomíná Hábl a dodává:

„Někdo peníze sežene jinak než spotřebitelským úvěrem, ale v tom je důležitý sociální kapitál, tedy že si můžete říct kamarádům a lidem v okolí. Ale lidé z chudších regionů tento sociální kapitál často nemají a pak jim nezbývá nic jiného než půjčka.“

Dřív? Nemravný systém

V Česku běží v současnosti 4,5 milionu exekučních řízení, které se týkají 700 tisíc lidí. „V průměru má každý člověk v exekuci takových exekucí šest. A lidí, kteří mají deset a více exekucí, je v Česku 160 tisíc a jejich počet neustále roste,“ shrnuje Hábl.

Češi jsou přitom ve splácení velmi dobří. „Ve srovnání zemí Evropské unie jsme na prvním až druhém místě v morálce splácení. Máme ale abnormálně vysoké množství exekucí,” upozorňuje expert z Institutu prevence a řešení předlužení, které stojí například za Mapou exekucí.

„Dvacet let jsme tu měli velmi nevýhodně a nemravně nastavený systém exekucí, půjčování peněz a advokátních služeb. V roce 2001 byli uzákoněni soukromí exekutoři s obrovskými pravomocemi a ti si jako soukromé podnikající osoby konkurovaly. Ve snaze zalíbit se věřiteli se snažili z dlužníka dostat peníze za každou cenu,“ popisuje Hábl.

„Systém exekucí byl nastaven velmi brutálním způsobem. Úroky mohly být nemravné. Měli jsme tu zhruba 60 tisíc subjektů, které poskytovaly spotřebitelné úvěry – a velmi často se stávalo, že z úvěru ve výši 10 nebo 15 tisíc korun se staly statisícové dluhy právě kvůli velmi vysokému penále za zpoždění.“

Dnes už podle Hábla do exekucí nepadá tolik lidí co dříve. „Dnes je 90 procent exekucí zahájeno proti lidem, kteří už nějakou mají, to dřív nebylo,“ uzavírá.

