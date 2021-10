Začíná milostivé léto. Kdo dluží státu, může se zbavit exekucí. „Je to amnestie sankcí,“ říká expert

Na horkou linku neziskové organizace Člověk v tísni teď volá až desetkrát víc lidí, kteří žádají o radu, tvrdí Daniel Hůle: „Jde hlavně o dluhy na nájmu, za jízdu na černo nebo na zdravotním pojištění.“

Právě třetí jmenovaný problém, který se může týkat až poloviny Čechů v exekuci, ale právní úprava možná nevyřeší. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) totiž zpochybnila předpoklad, že svým dlužníkům může odpustit penále.

Hůle za tento postup pojišťovnu otevřeně kritizuje, šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt je ale přesvědčen, že Všeobecná zdravotní pojišťovna si chce pouze vyjasnit situaci.

„Je to celé bouře ve sklenici vody. Z právního problému se dělá problém politický,“ hodnotí s poukazem na to, že i zdravotní pojišťovny chtějí případy jednou provždy vyřešily a dostat se k dlužným částkám.

Řada věřitelů a pohledávek

Poslanec Patrik Nacher (ANO) je toho názoru, že změna zákona je napsána dostatečně ze široka. „Předvídali jsme, že je řada různorodých věřitelů a pohledávek a ne všechny jsou popsány a pojmenovány stejně.“

Také proto je přímo v návrhu uvedeno, že „osvobození od příslušenství, sankcí, pokut a poplatků a dalších plateb k tíži dlužníka, které jsou v různých předpisech různě pojmenovány, je /…/ projevem odpovědnosti státu,“ vysvětluje tím, že pokud by měly být rozebrány všechny případy zvlášť, byl by pozměňovací návrh nepřehledný.

„Celá ta situace mě mrzí. Jsme přesvědčení, že jsme to napsali správně – říkáme, že to, co narostlo, by mělo být odpuštěno,“ přidává se s komentářem Marek Výborný.

Zdravotní pojišťovny v tuto chvíli čekají na doporučení ministerstva spravedlnosti, na které se Všeobecná zdravotní pojišťovna obrátila.

„V případě, že nebude jasno ani příští týden, nezbude nám než připravit novelu, ve které bychom napevno stanovili, že penále je i v případě pojišťoven považováno za příslušenství,“ konstatuje lidovecký poslanec.

A slibuje dlužníkům případné pokračování milostivého léta na jaře příštího roku, které už by se na tyto případy vztahovalo.

Čekání na ,milostivé jaro‘

Snahu poslanců vyřešit vzniklé potíže kvituje Daniel Hůle, který v tuto chvíli radí vyčkat na „milostivé jaro“, pokud jde o problémy s pojišťovnou.

Ostatním ale doporučuje neotálet: „Milostivé léto je amnestie sankcí, ne původních dluhů. Člověk to musí zaplatit. Většina osvobozujících rozhodnutí se týká příslušenství, které by podle dnes platných zákonů nemohlo vzniknout. Už nejde ze dvou tisíc udělat 400 tisíc, z jízdy na černo udělat 21 tisíc.“

Hůle připomíná, že ukončení exekucí není benefitem jen pro dlužníky: „Jde o vypořádání se s relikty nemravného byznysu s dluhy, který tady bujel dvacet let. Věřitel získá alespoň jistinu a dlužník bude moct jít na trh práce.“

Skvělou příležitostí by podle něj mohl být úvěrový produkt některé z velkých bank pro ty, kteří během tříměsíční lhůty nezvládnout dát dohromady dost peněz na splacení jistiny, uzavírá.

