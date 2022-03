Milostivé léto pomohlo patnácti tisícům dlužníků, na podzim by se oddlužovací akce mohla zopakovat

Celostátní oddlužovací akce s názvem Milostivé léto pomohla nejméně patnácti tisícům lidí. Ti se za výhodných podmínek zbavili veškerých svých exekucí. Vyplývá to z dat Exekutorské komory. Podle autorů Milostivého léta ale čísla nejsou konečná, některé případy totiž ještě dobíhají Praha 16:44 31. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veřejnoprávní dluhy v exekuci má v Česku až tři sta tisíc lidí | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Počet 15 tisíc lidí, které udává Exekutorská komora, se týká jen těch dlužníků, kteří se zbavili všech exekucí najednou. Jsou ale i případy, kdy měl člověk exekucí pět a Milostivé léto uplatnil jen u jedné z nich. Počet úspěšně oddlužených není konečný, některé žádosti se ještě zpracovávají.

„Ta čísla jsou neúplná, zdaleka to nejsou všechna exekuční řízení, která spadla do Milostivého léta, exekutorské úřady v tuto chvíli ještě procesují možná více než polovinu případů, u kterých bylo požádáno o využití institute milostivého léta,“ upozorňuje jeden z předkladatelů návrhu Milostivého léta Marek Výborný (KDU-ČSL).

Jen třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna vyřídila už více než 13 tisíc žádostí. U pražského dopravního podniku zase využilo šance oddlužení bezmála 11 tisíc lidí a třeba u energetické společnosti ČEZ je to pak přes pět set případů.

Do Milostivého léta se mohly zapojit až stovky tisíc lidí, oddlužení využil jen zlomek z nich.

Veřejnoprávní dluhy v exekuci má v Česku až tři sta tisíc lidí. Řada z nich se ale do akce nezapojila kvůli nedostatku peněz na splacení alespoň původního dluhu a poplatku exekutorovi. „Z mých vlastních praktických zkušeností vím, že to byly zejména důvody ekonomické, výše těch dluhů na jistině dosahovala řádů desítek tisíc korun. Lidé nebyli schopni zaplatit ani tyto dluhy,“ doplňuje prezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík.

Dluhové poradny taky upozorňovaly na relativně krátkou dobu trvání Milostivého léta, které navíc přerušily vánoční svátky. Akce probíhala od loňského října do letošního ledna. Objevovaly se i případy, kdy někteří exekutoři nevycházeli klientům vstříc a zkrátka jim neodpovídali. Exekutorská komora v minulosti bojkotování akce ze strany exekutorů odmítla. Přiznala ale, že řešila ojedinělé případy, kdy exekutory vyzvala k nápravě.

Milostivé léto by se mohlo zopakovat letos na podzim, konkrétně od září do listopadu. Zapojit se budou moci lidé, kteří mají exekuce na dluhy vedené vůči kraji, městu nebo třeba obci. Typicky jde třeba o jízdy načerno, dluhy na zdravotním pojištění nebo například za nezaplacené poplatky za svoz odpadu.

Podle ředitele Institutu prevence a řešení předlužení Radka Hábla bylo první kolo Milostivého léta úspěšné, druhou výzvu proto vítá: „Pokud se bavíme o tom, že patnáct tisíc lidí se zbavilo exekucí, tak za mě i toto číslo je velkým úspěchem Milostivého léta bez ohledu na to, kolik lidí to mohlo využít. Spoustu dlužníků nemělo šanci se na to připravit, dozvěděli se to pozdě, to znamená, že neměli možnost naspořit si prostředky na to, aby měli na zaplacení jistiny a poplatku.“

Nově by měli exekutoři povinnost odpovědět dlužníkům nejpozději do 15 dní. V plánu je taky navýšení poplatku pro exekutory. Novela exekučního řádu, která počítá s možností zopakovat Milostivé léto, je v tuto chvíli ve zkráceném mezirezortním připomínkovém řízení.