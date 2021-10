Meziročně klesl počet lidí v exekuci o osm tisíc, uvádí Komora. Největší zadluženost sužuje Ústecký kraj

Milostivé léto

Od svátku 28. října až do 28. ledna je možnost zbavit se břemene exekuce pro občany České republiky, kteří dluží peníze obcím, městům, státu nebo dalším veřejnoprávním subjektům. Umožní to tzv. milostivé léto. Jedná se o návrh poslanců Marka Výborného (KDU-ČSL) a Patrika Nachera (ANO). Akce by se mohla týkat podle odhadů organizací, které s dlužníky pracují, asi 300 tisíc z nich. Předpokládají, že se jich ve skutečnosti zapojí jen část. V některých organizacích panuje skepse a hovoří jen o malém zlomku dlužníků, kteří skutečně dokážou své potíže milostivým létem vyřešit.