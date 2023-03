Sociolog Prokop: Dluhy nelze jen tak odpustit, řešením je přístupnější oddlužení

Téměř půl milionu lidí v České republice je v exekuci. To vytváří mimo jiné tlak na sociální systém, jelikož státu chybí odvody potřebné například na vyplácení důchodů. Hovoří se proto o reformě oddlužovacího procesu. „Soud by měl zaručit, že oddlužení bude kratší. Navrhujeme zkrátit dobu z pěti na tři roky. Dostaneme tak lidi z šedé ekonomiky a zároveň jich více oddlužíme,“ říká sociolog Daniel Prokop z výzkumné organizace PAQ Research. Praha 15:00 1. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle sociologa Daniela Prokopa by součástí reformy oddlužovacího systému mělo být například zkrácení doby oddlužení z pěti na tři roky či posouzení adekvátnosti příjmů soudem. | Zdroj: Profimedia

Česká televize uvádí zajímavý dokumentární seriál o exekucích. Když se na to podíváme, tak okolo 400 000 lidí v České republice je v mnohačetných a neřešitelných exekucích. Je to jen a jen jejich problém?

Není to jejich problém. Zhruba polovina z těch lidí, kteří jsou v mnohačetných exekucích, pokud jsou ekonomicky aktivní, tak redukuje příjmy. Tito lidé pracují na černo, mají to placené přes příbuzného, mají minimální mzdu, čerpají dávky a podobně. Tím si redukují exekuční srážky.

Redukují tím ale také odvody. Stát podle našich odhadů, které jsme udělali pro NERV, tím přichází o pět až dvanáct miliard korun ročně.

Lidé jsou motivovaní k omezení legální práce. Je to tím, že jsou v exekucích, chtějí omezit srážky. A také tím, že když jste v exekuci nebo insolvenci, tak nárok na dávky, třeba příspěvek na bydlení, máte z příjmů před exekucí. Takže oni se snaží omezit příjmy před exekucí, aby si udělali nárok na dávky.

Tlak na sociální systém

Když to vztáhneme k probíraným důchodům, tak tam minimalizace příjmů vede k redukci vyměřovacího základu. To znamená, že za pár let bude v penzijním věku skupina lidí, která bude mít nízké důchody, což bude znamenat nějaký další tlak na sociální systém. Je ta souvislost až taková?

Je to tak. Oni mají často minimální vyměřovací základ. S tím vám dnes vychází důchod asi sedm nebo osm tisíc korun. Většina lidí v exekucích bude mít důchody, které se v dnešních cenách pohybují kolem deseti tisíc.

To je velmi nízký důchod a většina těch lidí v exekucích je mezi 45 a 65 lety, tedy ve starším středním věku. Takže oni do důchodu půjdou v dalších 20 letech a budou mít nízké důchody, ze kterých se jim navíc bude srážet. Takže tam bude tlak na sociální systém, aby to udržel a aby se zvyšoval minimální garantovaný důchod.

Souběh vysokého počtu lidí v exekuci a vysoké odvody OSVČ, kterým dnes důchod vychází také velmi nízký, kolem 12 000 korun, povede k tomu, že zde budou až stovky tisíc důchodců s velmi nízkými důchody. To vytvoří tlak na nivelizaci systému důchodů, což zase poškodí vysokopříjmové důchodce, kteří si odváděli celý život.

Exekuce jsou také velmi významným výdajem pro zaměstnavatele.

Odhady ukazují, že výdaje pro zaměstnavatele jsou minimálně ve stovkách korun. Když máte exekucí víc, tak až kolem 1000 korun. Musíte komunikovat s exekutory a posílat jim příjmy a pracovat se srážkami. Zaměstnavatele stojí správa exekucí až jednotky miliard.

Zároveň když máte v regionu třeba 20 procent pracujících lidí v exekuci, tak solidní firma, která nechce zaměstnávat načerno, tak má mnohem horší postavení, protože nenajde zaměstnance. Takže to brzdí rozvoj regionů.

Dopadů je spousta. Samozřejmě nejde dluhy jen tak odpustit a vytvářet tím precedens, že se můžete zadlužit a potom se to odpustí. Řešením je udělat přístupnější oddlužení, aby to netáhla celá společnost.

Reforma oddlužovacího procesu

V materiálu, který jste vy a vaši kolegové připravili pro NERV, se hodně skloňuje slovo oddlužení. Jak by tedy mělo vypadat? Jaká by měla být konečná podoba toho návrhu zákona?

Ze 400 000 lidí, kteří by do oddlužení měli jít, do něj jde 19 000. Loni šlo do oddlužení 19 600 lidí. To je velmi málo. Nejsou tam, protože oddlužení je dlouhé, trvá pět let. Jsou v něm vyšší srážky než v exekuci. Navíc platíte 1000 korun insolvenčnímu správci jako poplatek za řízení oddlužení. Navíc jsou o vás v insolvenčním rejstříku hodně detailní veřejné informace.

Navíc nemáte jistotu, že se oddlužíte. Je tam napsáno, že musíte splatit 30 procent. Když se to nepovede, tak rozhodne soud. Není tam vůbec napsáno, podle čeho by měl rozhodovat. Takže u lidí, kteří nedosáhnou na 30 procent zbytkových dluhů, je velká nejistota, jestli se oddluží.

Kombinují se tam hodně formální typy přísnosti a zároveň oddlužení nemá nástroje na to vyžadovat, aby člověk pracoval legálně. Takže v souladu s tím, co navrhuje ministerstvo spravedlnosti, navrhujeme zkrácení oddlužení na tři roky.

Dále aby nejasná podmínka 30 procent nebyla na konci, což vytváří nejistotu, ale aby tato kontrola byla na začátku. Tedy aby soud zkontroloval, že člověk má adekvátní příjmy vzhledem ke svému postavení. Když jste vysokoškolák pracující ve zdravotnictví, muž 55 let, tak byste neměl mít 18 000. Když jste člověk, který má základní vzdělání, který je v chudém regionu, tak můžete mít 18, 15 tisíc minimální mzdu.

Tedy aby soud posoudil adekvátnost příjmů, a tím zaručil, že člověk nepracuje načerno. Aby zaručil, že oddlužení bude kratší. Tím dostaneme lidi z šedé ekonomiky a zároveň jich více oddlužíme. Uděláme výměnný obchod – proces bude kratší, mírnější, ale bude se pracovat legálně.

