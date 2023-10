Explosia rozšiřuje výrobu. Zájem je ohromný, říká generální ředitel Dudek

Největší zájem je o střelný prach a hnací náplně do děl. „Z jedné evropské armády nám přišla poptávka řádově desetkrát vyšší, než je naše roční produkce,“ říká Kamil Dudek, generální ředitel Explosie, předního českého výrobce výbušnin. Pardubická firma chystá novou výrobní linku. „Zájem bude nejméně 5 až 10 let po ukončení konfliktu na Ukrajině. Armády NATO vyprazdňují sklady a budou se chtít dozásobit,“ vysvětluje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Pardubice 19:11 10. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kamil Dudek, generální ředitel Explosie, | Foto: Iveta Vávrová | Zdroj: Český rozhlas

Začnu aktuálním tématem, a to prodejem pardubické chemičky Synthesia, která s vámi sousedí a zároveň je největším dodavatelem základní suroviny pro výrobu střelného prachu, nitrocelulózy. Když se začalo mluvit o možném prodeji chemičky patřící do holdingu Agrofert Andreje Babiše a nezvažovali jste, že byste podnik odkoupili?

My jsme nikdy v nejednali s majitelem Synthesie, my jednáme jen s managementem podniku. Zájem jsme měli. Nitrocelulóza je opravdu strategická surovina, bez které se neobejdeme, a já bych byl rád, aby tento provoz byl součástí Explosie.

My jsme informovali našeho vlastníka (Ministerstvo průmyslu a obchodu, pozn. red.), že bychom byli rádi, aby stát vstoupil do jednání, ale k tomu nedošlo. V současnosti máme uzavřené obchodní smlouvy, které platí, a věřím, že budou platit i za nového majitele. (skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka, pozn. red.). Teď čekáme na rozhodnutí antimonopolního úřadu a do té doby se nic významného mezi námi neděje.

Neuvažujete vybudovat vlastní výrobu nitrocelulózy, abyste se víc osamostatnili?

V této chvíli to nemáme v plánu, protože výroba nitrocelulózy je velký chemický komplex, na který teď nemáme ani prostor. Ale máte pravdu, že je pro nás důležité, i ze strategického pohledu, abychom nebyli vázaní pouze na jediného dodavatele, ale měli dva až tři.

V této chvíli je náš hlavní dodavatel firma Synthesia, ale máme další dodavatele a hledáme nové, protože chceme navyšovat kapacitu naší výroby. Aktuálně jednáme o obnovení dodávek nitrocelulózy z Francie, kde měli provozní nehodu, která už byla odstraněna, a první dodávky do Explosie by měly dojít ve čtvrtém kvartále letošního roku.

Některé zbrojařské firmy by rády měly Explosii ve svém portfoliu, nebo alespoň o prohloubili spolupráci. Nejednali jste o přibrání soukromého investora nebo o prodeji Explosie?

Jednání jsme nevedli. Od našeho akcionáře jsme se dozvěděli, že zájem o Explosii je, ale stát rozhodl, nechat si Explosii ve svých rukou. Já osobně si myslím, že jsme strategická firma pro obranyschopnost státu a z mého pohledu bychom měli zůstat pod státem.

O jaký produkt je aktuálně největší zájem?

Největší zájem je o velkorážovou munici ráže 155 mm, pro kterou vyrábíme celospalitelné hnací náplně a poptávka je ohromná. Z jedné evropské armády nám přišla poptávka řádově desetkrát vyšší, než je naše roční produkce. Ale v této chvíli jsme schopni vyrábět kolem 70-80 tisíc kusů ročně. Právě v rámci plánovaných investic bychom se chtěli dostat až na 200 tisíc.

Hnací náplň je tedy jen část náboje do kanónu?

Co se týká velké ráže, je to opravdu trošku jiný systém, než jsou ty malé ráže, které znáte z pistolí, z televize, kdy ten náboj je kompletní. Tam je hnací náplň zabudovaná v náboji. U té velké ráže je to jinak, tam je separé, protože váží mnoho kilogramů, a voják by s tím nedokázal pracovat, proto je granát zvlášť a dělá tu práci až po dopadu.

Naše část, hnací náplně, je směs energetických materiálů, které ve zbrani zahoří, vytvoří velké množství plynů a ty vystřelí náboj, granát, nebo podle toho, co je to za typ zbraně. Voják dokáže střílet na různé vzdálenosti, můžete tam dát od jednoho až po šest modulů, a ten voják si dokáže nastavit, že chce třeba střílet na 6 km, na 15, na 30, a podle toho si zbraň nabije.

Kam tedy svoje produkty teď nejvíc dodáváte? Je to Ukrajina?

Celospalitelné moduly dodáváme do evropských armád, a samozřejmě i teď jdou dodávky na Ukrajinu. Ale tyto produkty nedodáváme napřímo my, protože my děláme jen tu hnací část. Spolupracujeme s firmami, které dělají granát a společně jako celý produkt se to pak dodává. Co se týká prachů, tak to je samozřejmě taky Evropa. Máme velkého odběratel v Česku, firmu Sellier a Bellot, ale máme velkého zákazníka i ve Spojených státech amerických.

Budete dodávat i pro českou armádu? Ta teď navíc nakupuje nové zbraně – houfnice Ceasar, bojová vozidla pěchoty CV90, chystá nákup nových tanků Leopard.

Ano, chtěli bychom dodávat celospalitelné moduly i do nových zbraní Ceasar, které Česká armáda objednala, a měly by dorazit v následujících letech. Nejprve musíme projít kvalifikací, děláme to ve spolupráci s českou firmou STV Group, která bude výrobcem granátů.

Pro vozidla pěchoty asi nebudeme vyrábět celospalitelné moduly, protože tam jsou kanony menší ráže a dávají se celé náboje, takže my budeme maximálně dodávat prachy pro muniční firmy, které tyhle náboje budou kompletovat. Co se týká tanků, tak tam ano, tam to zvažujeme, protože to je ráže 120 mm. Tady už jsme začali spolupracovat s jednou muniční firmou.

Jak dlouho bude trvat zvýšený zájem o celospalitelné moduly Explosie, jak to odhadujete?

Já si myslím, zájem bude nejméně 5 až 10 let po ukončení konfliktu na Ukrajině. V podstatě je to spíš výbava armád NATO, které dneska na Ukrajinu dodávají ze svých skladů a budou se chtít dozásobit.

A jak si vede plastická trhavina Semtex, asi nejznámější produkt Explosie?

I o Semtex je větší zájem. Já si myslím, že bude ještě větší po ukončení konfliktu, protože máme speciální nálože, které slouží například k destrukci třeba poničených mostů, budov a až začne rekonstrukce třeba na Ukrajině nebo kdekoliv jinde, tak si myslím, že to bude velice žádaný produkt na trhu.

Tedy jaké investice plánujete proto, abyste uspokojili poptávku zákazníků?

Pro celospalitelné moduly potřebujeme hlavně navýšit výrobu té pohonné látky, to znamená trojsložkového prachu, proto v této chvíli vyvíjíme speciální extruzní technologii.

Připravujeme i novou homogenizační jednotku prachu, aby při smíchání prachů do větších celků, byla kvalita i vlastnosti stejné, a pak chystáme novou laborační linku, kde se náplně kompletují a právě v této části je velký podíl manuální práce. Chceme to proto zautomatizovat, abychom se stejným počtem lidí toho zvládli víc.

O jak velké investice půjde?

V letošním roce to bude zhruba 200 milionů korun, v dalších letech pak investice do budov a technologií přesáhnou 1 miliardu korun. Všechno chceme stihnout do začátku roku 2026. Předpokládáme, že se nám to do deseti let vrátí.

V loňském roce 2022 skončila Explosie před zdaněním skoro 200 miliónů korun, což byl až trojnásobný nárůst. Jak to vypadá v letošním roce?

Plány jsou takové, že bychom měli mít obrat přes miliardu, řádově 1,2 až 1,3 mld. korun a vypadá to, že ten plán splníme a výsledek hospodaření by měl být kolem 200 milionů korun zisku.

Investice, které chystáte, financujete ze svých peněz nebo si firma na to nějaký úvěr, jak to v tuhle chvíli je?

V tuhle chvíli nečerpáme žádné úvěry, ani investiční, ani provozní. Jsme plně soběstační, ale samozřejmě, až se rozjedou všechny tyhle ty větší akce, tak tam plánujeme nějaké částečné úvěrové financování.