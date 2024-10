Explosia ztrojnásobí výrobu dělostřelecké munice. Žene ji celosvětový nedostatek

Pardubický výrobce výbušnin firma Explosia se připravuje na až trojnásobné navýšení produkce bezdýmných prachů a hnacích náplní do velkorážové dělostřelecké munice. Reaguje tak na celosvětově rostoucí poptávku a taky válečný konflikt na Ukrajině. Plánuje stavět nové linky a slibuje i desítky nových pracovních míst. Do roku 2027 na to vydá až dvě miliardy korun, pomoc má i grant od Evropské komise. Pardubice 7:30 6. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Forma, která je schovaná v papírovém válci, je výrobním tajemstvím | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Jedna z modernizovaných výrobních linek vydává monotónní zvuk, vznikají tu obaly pro hnací náplně pro odpalování dělostřeleckých nábojů z děl a houfnic. Jeden takový modul dokáže vystřelit velkorážový granát až na osmikilometrovou vzdálenost.

„Jsou tady dvě části. Víčka a samotný, jak my říkáme, kyblík, tedy nádoba, do které se sype bezdýmný prach,“ popisuje mluvčí Explosie Martin Vencl.

Nová lakovna kyblíků

Jsme v jedné z částí přísně střeženého průmyslového komplexu. Z haly pak obaly hnacích náplní putují do lakovny, tam pomocí speciálního nátěru zvyšují jejich odolnost a životnost.

„V rámci modernizace výroby se postavila nová lakovací linka. Jejím cílem primárně není ani tak navýšení kapacity, jako spíše zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance. Stavěla se samozřejmě s tím, aby zvládla i kapacitu po navýšení výroby v roce 2026,“ dodal Vencl.

Podle barvy obsluha děla na první pohled pozná, jakou sílu daná náplň má, moduly se dají zařadit za sebe | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

Stávající výrobní kapacity zatím pro plánované navýšení výroby nestačí. Potvrdil to generální ředitel státem ovládané Explosie Kamil Dudek: „V Explosii nebylo za posledních 30 až 50 let významně investováno do jejích výrobních kapacit. Dalo by se říci, že dnes poptávky jsou v průměru deseti až patnáctinásobné, než jsou naše stávající kapacity.“

Třikrát víc hnacích náplní

Firma proto připravuje rozsáhlou výstavbu nových a více automatizovaných linek. „Jsme skoro ve fázi, že začneme budovat. Už máme projektovou dokumentaci. Chtěli bychom postavit novou výrobní linku, homogenizační linku. Přepokládáme, že to navýšíme až trojnásobně oproti stávajícímu stavu,“ říká Dudek.

Akciová společnost kvůli tomu očekává vytvoření desítek nových pracovních míst, shánět bude lidi na různé pozice. „Budeme potřebovat i jiné profese než ty stávající, protože jak budou systémy automatizovanější, tak bude potřeba, aby ti lidé, kteří s těmi procesy budou pracovat, je uměli ovládat a třeba i opravit,“ dodává Dudek.

Explosia zároveň posiluje spolupráci s chemičkou Synthesia, klíčovým dodavatelem nitrocelulózy.